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Masacre en Maicao: cinco personas asesinadas, entre ellas un menor de 17 años

Las víctimas quedaron tendidas en vía pública, según confirmaron las autoridades locales.

Noticias RCN

abril 12 de 2026
07:58 p. m.
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Un nuevo hecho violento sacudió la tarde de este domingo al municipio de Maicao, en La Guajira.

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Cinco personas, entre ellas un menor de 17 años, fueron asesinadas en el barrio Villa Mary cuando sicarios llegaron en una camioneta y dispararon contra quienes se encontraban en un establecimiento del sector. Las víctimas quedaron tendidas en vía pública, según confirmaron las autoridades.

Defensoría del Pueblo alerta por vulneración de derechos

La Defensoría del Pueblo dio a conocer el ataque a través de redes sociales, subrayando que este hecho vulneró los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad, además de arrebatar a los jóvenes su derecho a un futuro digno.

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Habitantes del barrio vivieron momentos de angustia al intentar auxiliar a las víctimas, mientras los responsables huyeron del lugar.

Autoridades activan investigación y articulación institucional

La administración municipal informó que se activaron los canales de articulación con la Policía, la Fiscalía y demás autoridades para respaldar las labores de investigación, atención y restablecimiento del orden en la zona.

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Organismos de derechos humanos recordaron que esta es la segunda masacre registrada en Maicao en lo que va del año, lo que refuerza la preocupación por la creciente violencia en el municipio.

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