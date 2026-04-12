Alerta por sarampión en Colombia: confirman casos importados y advierten riesgo de propagación

El reciente registro de casos importados de sarampión encendió las alertas en Colombia. Según autoridades sanitarias, en lo corrido de 2026 se han confirmado cuatro casos: tres en Bogotá y uno en Bucaramanga.

Aunque no se han identificado cadenas de transmisión local, el riesgo de propagación mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todo el país.

Alerta por sarampión en Colombia

Desde Primero Salud hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención y verificar el esquema de vacunación, teniendo en cuenta la alta capacidad de contagio de esta enfermedad.

De acuerdo con el experto, el riesgo para quienes cuentan con el esquema completo es bajo, pero aumenta considerablemente en personas no vacunadas o con esquemas incompletos.

Entre los grupos más vulnerables están los niños menores de 5 años, especialmente los menores de 1 año, personas inmunosuprimidas y adultos jóvenes que no han recibido la segunda dosis.

¿Cómo se puede transmitir y cuáles son las señales de alerta?

El sarampión es considerado una de las enfermedades infecciosas más contagiosas. Una persona puede transmitir el virus desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del brote en la piel, lo que facilita su propagación incluso antes de que se detecten los síntomas.

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Entre las señales de alerta se encuentran fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y lesiones en la boca, seguidas por la aparición de una erupción cutánea.

La presencia de fiebre junto con brote en la piel debe motivar una consulta médica inmediata, especialmente si hubo contacto con un caso sospechoso.

Frente a una posible infección, las autoridades recomiendan aislamiento domiciliario, evitar el contacto con personas vulnerables, como niños pequeños, mujeres embarazadas y no vacunados, y acudir a un centro de salud para confirmar el diagnóstico, dado que se trata de un evento de notificación obligatoria.

¿Cómo prevenir el sarampión?

En cuanto a la prevención, la principal medida sigue siendo la vacunación. Se recomienda verificar el carné físico o digital donde aparece la vacuna como SRP o triple viral.

En niños, se debe confirmar la primera dosis al cumplir 12 meses y el refuerzo a los 18 meses. También es clave que menores y adolescentes cuenten con las dosis completas, mientras que adultos sin antecedente vacunal deben considerar la inmunización, especialmente si han estado en entornos de riesgo.

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A estas medidas se suman acciones básicas como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en caso de síntomas respiratorios, la ventilación de espacios cerrados y evitar aglomeraciones si se presentan síntomas.