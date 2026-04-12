Yina Calderón arremete severamente contra Karola tras comportamiento en la Casa de los Famosos

La semana del 6 al 12 de abril de 2026 quedará marcada en la historia del reality del Canal RCN como el periodo más turbulento hasta la fecha, culminando en la expulsión de uno de sus participantes más polémicos y un castigo histórico que ha dejado a toda la casa en la cuerda floja.

La tensión, que se venía cocinando a fuego lento por divisiones internas, explotó tras un incidente doméstico que escaló a la agresión física. El conflicto central involucró al creador de contenido Eidevin López y al actor Alejandro Estrada, lo cual terminó con la expulsión del primero.

Sin embargo, la salida de Eidevin no trajo la paz. Ante la persistencia de las faltas de respeto y el lenguaje hostil entre los bandos, la producción tomó una medida radical este fin de semana: todos los participantes fueron sentenciados a eliminación.

Por primera vez en la temporada 2026, se cancelaron los beneficios de salvación y el liderazgo. Además, se implementó el voto negativo, una dinámica donde los televidentes votan por quién desean que abandone la competencia en lugar de a quién quieren salvar. Esta decisión busca "limpiar" la casa de las personalidades que el público considere más tóxicas para la convivencia.

Yina Calderón estalló contra Karola por lo ocurrido en la Casa de los Famosos

Ante las fuertes polémicas que se dieron durante la última semana, las reacciones de exparticipantes no se hicieron esperar.

Una de las más esperadas y la cual tuvo un fuerte eco, fue la de Yina Calderón, exparticipante de la Casa de los Famosos. En charla con Roberto Velásquez, en el programa 'Qué hay pa' dañar' la creadora de contenido no se guardó nada y arremetió contra Karola, una de las más polémicas.

En la llamada que hizo con Velásquez, la exparticipante pidió que Karola salga este domingo de la casa, pues su "grosería pasó los límites".

"Terrible esa niña. Sale Karola, es lo mejor. Nosotros fuimos polémicas pero respetábamos al jefe, por eso es mejor que la saque", dijo.

Link oficial para votar en NEGATIVO en la Casa de los Famosos

Para los seguidores del reality que deseen ejercer su derecho al voto bajo esta nueva modalidad, el proceso sigue siendo digital a través de la plataforma oficial:

Ingresar al sitio web oficial del Canal RCN de la Casa de los Famosos

Hacer clic en el botón de "Votaciones".

Seleccionar la opción de "Voto para Eliminar".

Allí aparecerán todos los participantes que se encuentran en placa. Las votaciones estarán abiertas hasta este domingo.

Mediante este link podrá hacerlo: https://lacasadelosfamososcolombia.canalrcn.com/votaciones/votaciones-eliminacion