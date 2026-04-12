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Estados Unidos toma drástica decisión con Irán en medio del conflicto: esto anunciaron

Este domingo, las fuerzas del Comando Central de los EE. UU. anunciaron su decisión contra Irán.

Estados Unidos e Irán.
Estados Unidos e Irán. Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 12 de 2026
04:41 p. m.
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El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) anunció este domingo que iniciará un bloqueo naval estricto sobre todos los puertos de Irán. La medida, que entrará en vigor el 13 de abril a las 10:00 a.m. (hora del Este), responde a una proclama directa del presidente Donald Trump tras el fracaso de las conversaciones de paz mediadas por Pakistán en Islamabad.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido desde la sede del CENTCOM en Tampa, las fuerzas navales estadounidenses impedirán de manera "imparcial" la entrada y salida de cualquier embarcación de puertos iraníes.

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Esta operación abarca tanto las instalaciones en el Golfo Arábigo como en el Golfo de Omán, afectando a buques de cualquier bandera nacional.

El objetivo estratégico parece ser cortar las vías de oxígeno económico de Teherán, especialmente sus exportaciones petroleras.

"Se aplicará contra embarcaciones de todas las naciones", subraya el comunicado, dejando claro que no habrá excepciones diplomáticas o comerciales en las zonas de exclusión.

El punto crítico de esta decisión de EE.UU.

Pese a la severidad de la medida, el CENTCOM aclaró que no se impedirá la libertad de navegación para aquellos barcos que transiten por el Estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes (como los de Irak, Kuwait o los Emiratos Árabes Unidos). Esta distinción busca evitar un cierre total de una de las arterias energéticas más importantes del mundo, por donde circula cerca del 20% del petróleo global.

Sin embargo, la tensión es máxima. El presidente Trump ha advertido que la Marina interceptará a cualquier buque en aguas internacionales que haya pagado "peajes ilegales" a Irán para transitar por la zona.

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"Es todo o nada", declaró el mandatario en una entrevista reciente, subrayando su intención de arrebatar el control estratégico del estrecho a las fuerzas iraníes.

Mientras tanto, Irán ha respondido a través de su Guardia Revolucionaria, asegurando que mantienen el "control total" del estrecho y advirtiendo que cualquier agresión militar recibirá una respuesta contundente.

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