Cancillería cambió la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para elecciones del Congreso

Estos puestos estarán ubicados en 16 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, España, Alemania y Venezuela.

marzo 07 de 2026
02:19 p. m.
En el marco de las elecciones legislativas y presidenciales, la Cancillería dio a conocer, por medio de un comunicado, el cambio de dirección de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso y la consulta de precandidatos a la presidencia de la República que también se adelantan en el exterior desde el pasado lunes 2 de marzo.

Estos puestos están ubicados en 16 países, distribuidos así: 25 puestos en Estados Unidos, 8 en Brasil, 5 en España, 4 en Alemania, 3 en Venezuela, 2 en China, 2 en Ecuador, 1 en Curazao, 1 en Australia, 1 en Cuba, 1 en Chile, 1 en Dinamarca, 1 en Ghana, 1 en México, 1 en Noruega y 1 en Polonia.

¿Cuáles son los puestos de votación actualizados?

Las oficinas consulares son las encargadas de definir los puestos de votación en el exterior, según las condiciones logísticas de cada país. Por esto, la Registraduría ha dado a conocer a la ciudadanía la importancia de consultar las páginas oficiales y redes sociales de los consulados para estar al tanto de todas las novedades o actualizaciones de las direcciones.

Por medio del más reciente comunicado, la Cancillería dio a conocer el listado completo de los 58 puestos de votación con sus ubicaciones actualizadas.

Elecciones en Colombia

Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral informó que todas las mesas de votación de todo el país contarán con la presencia de 1’034.532 testigos electorales, quienes fueron postulados por los partidos ante el CNE.

Así mismo, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer detalles de la estrategia investigativa y judicial para acompañar la jornada electoral en distintas zonas del país.

En el caso de Cundinamarca, se designaron 390 fiscales e investigadores para abordar las investigaciones y respectivas judicializaciones por delitos electorales para los comisos legislativos.

La Seccional Cundinamarca hará presencia con 15 fiscales en los circuitos judiciales que atienden 112 municipios incluido Flandes, Tolima, y 4 fiscales de delitos contra la administración pública.

