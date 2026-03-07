Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 7 de marzo de 2026

A diferencia de otros juegos de azar que se concentran en la noche, el Super Astro Sol tiene un momento particular en el día: la tarde. A esa hora, cuando muchos están terminando la jornada laboral o disfrutando del sábado, se revela la combinación que puede cambiar la suerte de los apostadores.

El sorteo del 7 de marzo de 2026 volvió a poner a prueba la intuición de quienes eligieron sus números y signo durante el día. Algunos lo hacen con estrategia, otros simplemente dejan que el azar decida. Lo cierto es que, cuando llega el momento del anuncio, todos buscan lo mismo: comprobar si las cifras coinciden con su apuesta.

Minutos después de realizarse el sorteo, la combinación oficial fue publicada para que los jugadores pudieran revisar el resultado correspondiente a esta jornada.

¿Será que usted fue uno de los ganadores en la jornada del Super Astro Sol de este 7 de marzo de 2026? Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto.

Resultado del Super Astro Sol hoy 7 de marzo de 2026

Como todos los días, el sorteo inició a las 4:00 de la tarde y las balotas fueron mostradas por la presentadora.

Además, el delegado de Coljuegos avaló la siguiente combinación ganadora:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Recuerde que en el Super Astro Sol existen tres escenarios en los que se puede ganar y que los premios son los siguientes:

Premio de 42.000 veces lo apostado por acertar el signo y los cuatro números de izquierda a derecha.

Premio de 1.000 veces lo apostado por acertar el signo y los tres primeros números de izquierda a derecha.

Premio de 100 veces lo apostado por acertar el signo y los dos primeros números de izquierda a derecha.

El Super Astro Sol, entre rituales de suerte y apuestas cotidianas

En el mundo de los juegos de azar existen pequeñas costumbres que se repiten entre los jugadores. Algunos siempre apuestan el mismo número, convencidos de que tarde o temprano aparecerá. Otros cambian su jugada cada día, buscando nuevas combinaciones que puedan coincidir con el resultado.

También hay quienes siguen una especie de 'ritual': jugar con fechas de cumpleaños, números que ven repetirse durante la semana o cifras que consideran simbólicas. En el caso del Super Astro Sol, el signo zodiacal añade otra variable que muchos toman en cuenta al momento de apostar.

Ese detalle es precisamente lo que diferencia este juego de otros sorteos tradicionales. Aquí la fortuna depende de una combinación doble: números y astrología.