Millonarios han empezado a pagar una fortuna para salir de Dubái

No pasó ni una semana desde que empezaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y el régimen respondió atacando objetivos en distintos países del golfo Pérsico, y las familias adineradas de Dubái —muchas de ellas de extranjeros que se vieron atraídos por la idea del lujo y los bajos impuestos— han buscado cómo abandonar la ciudad emiratí.

En un momento en el que los aeropuertos del país funcionan a medias, por los cierres del espacio aireo en la región, los millonarios de Dubái han gastado cientos de miles de dólares para asegurarse un boleto de salida de Oriente Medio, antes de que el conflicto empeore.

Evrim, de nacionalidad turca, por ejemplo, pagó 200.000 dólares para que ella, su esposo y sus dos hijos fueran llevados vía terrestre a Mascate, la capital de Omán, y luego abordaran un vuelo con destino a Suiza.

En Dubái, vivían en Palm Jumeirah, la isla artificial con forma de palmera, desde donde vieron al Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, en llamas, luego de que los restos de un dron iraní impactaran contra sus instalaciones: "Cuando vimos el fuego, nos dijimos: 'vale, es hora de irse. Estamos muy nerviosos (...), principalmente por los niños. Cuando oyeron el sonido de la explosión se asustaron'".

La alta demanda mantiene atrapadas a familias con ingresos menores en Oriente Medio:

La alta demanda de vuelos e, incluso, jets privados para salir de Oriente Medio ha complicado a las familias de extranjeros con menores ingresos conseguir una alternativa de transporte.

Un ciudadano británico que llegó a Mascate junto con su esposa embarazada y su hijo de tres años explicó a la agencia de noticias francesa AFP que "los precios son extremadamente altos y los asientos desaparecen rápidamente cuando uno intenta hacer una reserva".

El hombre, que prefirió mantenerse en el anonimato, parecía tener la misma sensación de angustia que Evrim, pero su presupuesto era menor: "Aunque mi hijo no entiende lo que está pasando, está claramente descolocado, y mi esposa también ha estado nerviosa (…) Dicho esto, por supuesto que nos encanta Dubái y lo consideramos nuestro hogar. Tenemos totalmente la intención de volver en cuanto nazca nuestro hijo y las cosas se calmen".

Dubái ha recibido buena parte de los ataques que el régimen iraní ha tomado en represalia; lo que “indudablemente” ha aumentado la demanda de medios de transporte para salir de los Emiratos Árabes y pone en entredicho su capacidad para salir ilesa de la guerra.