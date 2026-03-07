CANAL RCN
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, pidió perdón a los países atacados y solicitó unidad nacional

En medio del discurso, el mandatario solicitó unidad para defender a Irán de los más recientes ataques.

Foto: AFP
Foto: AFP

AFP

marzo 07 de 2026
09:21 a. m.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo el sábado que Irán dejará de atacar a sus vecinos a menos que los ataques provengan de ellos, pero que nunca se rendirá incondicionalmente.

En medio de su discurso, televisado por la cadena estatal IRIB TV, Pezeshkian pidió unidad nacional para defender a Irán y desafió la demanda estadounidense de la "rendición incondicional" de Irán, calificándola de un sueño que deberían "llevarse a la tumba".

¿Qué dijo Masoud Pezeshkian?

Según Pezeshkian, Irán ha decidido no atacar ni disparar misiles a objetivos en países vecinos a partir de ahora, a menos que sean atacados desde esos países. También, manifestó que la decisión fue tomada el sábado por el consejo de liderazgo interino de Irán y que las fuerzas armadas iraníes fueron notificadas de ella.

“Debo disculparme con los países vecinos que fueron atacados por Irán. Durante el proceso que hemos vivido, nuestros líderes y seres queridos perdieron la vida en la brutal agresión. Nuestras fuerzas armadas y nuestros héroes han arriesgado sus vidas para defender la integridad territorial de nuestro país”.

“No atacaremos a los países vecinos. Como hemos afirmado en repetidas ocasiones, son nuestros hermanos. Debemos unirnos a estos seres queridos para defender la paz y la estabilidad regionales”.

Así mismo, Irán afirmó que el número de muertos por los ataques estadounidenses e israelíes supera los 1.300 hasta el momento.

Donald Trump amenazó con golpear “fuertemente” a Irán

A dicho discurso se suman las más recientes declaraciones por parte de Donald Trump, quien amenazó este sábado con intensificar sus ataques contra Irán.

Según portavoces internacionales, los ataques israelíes se han intensificado durante la madrugada de este sábado por lo que dentro de los puntos de ataque se encontró una academia militar, un centro de mando subterráneo y un depósito de misiles.

¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

