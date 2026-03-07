Así quedó el Deportivo Cali en la tabla del descenso tras derrota y renuncia de Alberto Gamero

La derrota del Deportivo Cali ante Once Caldas no solo dejó consecuencias deportivas en la Liga BetPlay, sino que también encendió las alarmas en la tabla del descenso.

El conjunto vallecaucano cayó 0-2 en el estadio de Palmaseca, un resultado que terminó desencadenando la renuncia del técnico Alberto Gamero en plena rueda de prensa.

El golpe fue doble para el equipo azucarero. Por un lado, el club quedó fuera del grupo de los ocho, ocupando el décimo lugar con 12 puntos. Pero además, la caída también tuvo impacto en la tabla del promedio, que define los equipos que perderán la categoría en el fútbol colombiano.

La derrota llegó en un momento clave, ya que varios rivales directos en la lucha por el descenso habían sumado puntos en la misma jornada, aumentando la presión sobre el conjunto verdiblanco.

Así quedó Deportivo Cali en la tabla del descenso

Con este resultado, el Deportivo Cali se mantiene en la posición 18 de la tabla del descenso, con un promedio de 1.079 puntos por partido (95 puntos en 87 juegos).

Aunque el equipo todavía no está en zona directa de descenso, la diferencia con sus rivales más cercanos se redujo, lo que aumenta la preocupación entre los hinchas.

La clasificación parcial del descenso muestra un panorama cada vez más apretado:

20. Cúcuta Deportivo: 0.666 puntos promedio (6 puntos en 9 partidos).

19. Boyacá Chicó: 0.839 (73 puntos en 87 juegos).

18. Deportivo Cali: 1.079 (95/87).

17. Alianza Valledupar: 1.091 (95/87).

16. Jaguares de Córdoba: 1.111 (10/9).

15. Inter de Bogotá: 1.113 (98/88).

14. Llaneros: 1.142 (56/49).

13. Águilas Doradas: 1.232 (106/86).

La presión aumenta tras la salida de Gamero

El complicado momento deportivo también provocó un fuerte movimiento en el banquillo. Tras el partido, el técnico Alberto Gamero anunció su renuncia al cargo, una decisión que sorprendió a muchos dentro del fútbol colombiano.

El entrenador comunicó su salida durante la rueda de prensa posterior al compromiso, dejando al equipo sin timonel en un momento delicado de la temporada.

Ahora, el Deportivo Cali deberá reaccionar rápidamente si quiere evitar que la presión en la tabla del descenso se convierta en una amenaza real para la institución.

Además, el panorama podría cambiar en los próximos días, ya que Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó, dos de los clubes más comprometidos con el descenso, aún tienen pendiente su partido de la fecha 10.