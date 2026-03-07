Donald Trump amenaza con golpear “fuertemente” a Irán: “Destrucción total”

El presidente Donald Trump advirtió este sábado que atacarán con más fuerza el régimen de Irán al alcanzar puntos que no han sido previamente bombardeados. Así mismo, se refirió a las más recientes declaraciones del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, con las que se disculpó con los vecinos de Medio Oriente que han atacado.

¿Qué dijo Donald Trump?

Por medio de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense manifestó que intensificarán sus ataques contra Irán ya que su “mala conducta” ha llevado a “considerar seriamente su destrucción total y muerte segura”. Así mismo, manifestó que también se están considerando zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo.

Trump también se refirió ante las más recientes declaraciones del presidente Masoud Pezeshkian, quien pidió perdón a los países vecinos atacados al afirmar que a partir de ahora no van a atacar ni disparar en contra de ellos, a menos de que sean atacados desde esos países.

“Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos de Oriente Medio. Han dicho: 'Gracias, presidente Trump'. Yo he dicho: '¡De nada!'. Irán ya no es el ‘matón de Oriente Medio’, sino ‘El perdedor de oriente medio’”, expresó por medio de su red social.

Así mismo, el mandatario afirmó que dicha promesa, por parte de Irán, se debe al “implacable ataque de Estados Unidos”. Finalmente, expresó que Irán seguirá siendo “el perdedor” de Oriente Medio hasta que “se rinda o colapse por completo”.

RELACIONADO Millonarios han empezado a pagar una fortuna para salir de Dubái

Ataque a dos petroleros

La república islámica ha continuado con las represalias, pues este sábado se escucharon sirenas y explosiones en Jerusalén y en otras ciudades del Golfo como Dubái, Manama y Riad. Ante esto, el aeropuerto de Dubái, el de mayor tráfico internacional, suspendió brevemente sus operaciones y luego las reanudó parcialmente tras una interceptación de la zona.

Según el Ministerio de ese país, se confirmó que Irán lanzó 15 misiles y 119 drones contra su territorio este sábado.