Despliegan 246.000 uniformados para garantizar seguridad en elecciones en Colombia

Según cifras de la Misión de Observación Electoral y la Defensoría del Pueblo, 127 municipios de Colombia presentan un riesgo extremo por factores de violencia para las elecciones legislativas de este 2026. Las alertas se concentran en departamentos como Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Córdoba.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo una alerta especial por el municipio de Cartagena del Chairá en el departamento de Caquetá.

"Tenemos una denuncia de la Gobernación del Caquetá y que hemos verificado en el terreno de hombres de las disidencias de 'Calarcá' que estarían presionando a la población en Cartagena del Chairá para incidir en su voto", dijo Marín.

Bogotá, Barranquilla, Medellín, Yopal son algunas de las ciudades principales que también tienen alerta por riesgos en los comicios electorales.

Por su parte, las Fuerzas Militares y de Policía tendrán un despliegue de 246.000 uniformados que estarán distribuidos en los 13.493 puestos de votación en todo el territorio nacional.

En las recientes operaciones adelantadas por la Policía en 14 departamentos del país han logrado incautar más de 3.300 millones de pesos y han capturado a 28 personas en el desarrollo de los controles contra presuntos delitos electorales en todo el territorio nacional.

Se realizarán operativos en 13,493 puestos de votación

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, en diálogo con Noticias RCN indicó que son 47 sitios en los cuales se priorizan para la seguridad para los colombianos, donde convergen los actores criminales.

"Hemos desplegado capacidades diferenciales, 246.000 hombres y mujeres estarán desplegados de parte de la fuerza pública con drones, antidrones, blindados, aeronaves, buques en esa región del país", afirmó el ministro Sánchez.

Agregó que la amenaza para la jornada electoral no es solamente física, sino psicológica a través del mundo digital.

Sobre la alerta en Cartagena del Chairá, el ministro de la Defensa, aseguró que se desplegaron autoridades en la zona y ya fueron asesinados tres uniformados.

"Aquí tenemos que tener conciencia que detrás de un voto seguro, un voto tranquilo está la vida de un uniformado. Esos tres militares murieron para que usted pueda votar y esperamos que todos converjan aquí mañana esos 41 millones de potenciales electores para que así combatamos la compra de votos".

En medio del Plan Democracia adelantado por las autoridades también se ha registrado la incautación de 3.300 millones de pesos y 36 capturas. Bogotá lidera las incautaciones con 631 millones de pesos.