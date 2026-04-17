Casa Blanca define prioridades en Venezuela y da largas a elecciones

La Casa Blanca confirmó en exclusiva a NTN24 que la prioridad del presidente Donald Trump es “resucitar a Venezuela” antes de avanzar hacia la realización de elecciones libres y transparentes.

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De acuerdo con funcionarios de la administración estadounidense, cualquier proceso electoral estará condicionado a una estabilización previa del aparato productivo y financiero. La meta, aseguran, es lograr una Venezuela “estable, próspera, libre y amigable”, lo que implica un proceso progresivo que no se ejecutará de manera inmediata.

Estrategia de EE. UU.: estabilidad antes que elecciones en Venezuela

La postura oficial responde a cuestionamientos planteados por NTN24 sobre la situación política interna, incluyendo la permanencia de más de 480 presos políticos y la ausencia de un calendario electoral claro. En este contexto, la Casa Blanca enfatizó que las elecciones se llevarán a cabo “en el momento correcto”, una vez existan condiciones reales para garantizar transparencia y legitimidad.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ya había definido esta hoja de ruta: primero estabilizar el país y evitar un escenario de caos. Esto incluye frenar el flujo de drogas y criminalidad hacia Estados Unidos, además de sentar las bases para una recuperación institucional sostenible.

Recuperación económica e inversión extranjera, ejes del plan

Otro de los pilares clave de la estrategia es la reactivación económica de Venezuela mediante la apertura a la inversión extranjera, especialmente de empresas estadounidenses y occidentales. Según la Casa Blanca, este proceso permitiría reconstruir la capacidad productiva del país y generar condiciones para una transición política ordenada.

En paralelo, la administración reconoce que mantiene interlocución con Delcy Rodríguez, quien está a cargo del régimen tras la captura de Nicolás Maduro. Asimismo, señalaron que los ingresos derivados del petróleo podrían convertirse en un factor determinante para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos.