Bogotá se pone manos a la obra tras denuncia de convocatoria en redes para vandalizar las columnas del Metro

Bogotá ha adoptado medidas para proteger el espacio público, tras la denuncia realizada por el concejal Juan David Quintero sobre la convocatoria en redes sociales para vandalizar las columnas del Metro.

En imágenes compartidas a través de las redes sociales, se ve a funcionarios borrando los grafitis de las columnas e instalando cercas a su alrededor, para impedir que sigan vandalizándolas antes de que termine la obra.

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Sin embargo, no es una solución definitiva y el gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, lo advirtió en sus redes sociales: “La solución frente al vandalismo contra nuestro Metro no puede ser limpiar y encerrar para protegerlo… se requiere un cambio de mentalidad, uno en el que prime la cultura y el amor por la ciudad”.

Un mensaje al que el concejal Quintero respondió, insistiendo en que la ciudad también debe avanzar en “convertir la parte de abajo del viaducto en un gran parque lineal”, como quedó pactado en el artículo 176 del plan de desarrollo.

Autoridades van tras la pista de los incitadores:

En respuesta al video en el que dos encapuchados admiten haber vandalizado los buses de Transmilenio y el Tren de la Sabana, como preparación para el Metro de Bogotá, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, advirtió que:

“Estos actos de vandalismo, destrucción, interrupción e interferencia del servicio y agresión e intimidación a usuarios y funcionarios generan riesgos a la operación del sistema, impactan la movilidad de la ciudad, destruyen la infraestructura pública, generan pérdidas económicas y pánico colectivo, dando lugar a incidentes que pueden significar la pérdida de vidas humanas”.

Pero no es todo. El secretario de Seguridad, César Restrepo, indicó que “la confesión de estos individuos nos permite señalar que se han cometido tres delitos: daño en bien ajeno; interrupción del servicio de transporte público y el más grave de todos, concierto para delinquir”.

En respuesta, los equipos jurídicos de ambas carteras (Seguridad y Movilidad) iniciaron una acción para llevar una denuncia penal ante la Fiscalía e iniciar la búsqueda de los encapuchados que aparecen en el video. Un trabajo para el que solicitaron la ayuda de la ciudadanía, compartiendo la información que tengan sobre el caso en la línea de emergencias 123.

“Adicionalmente”, dijo Restrepo, se invitó a “la Fiscalía General de la Nación a que convoque a quienes distribuyen este material gráfico, que incita al comportamiento contra los ciudadanos y pone en peligro su vida, para que también sean llamados a declarar para que nos den elementos que permitan la identificación, individualización y judicialización de los responsables de estos delitos”.