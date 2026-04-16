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SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 16 de abril de 2026

¡Están felices varios participantes tras el sorteo del Super Astro Luna de este 16 de abril! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
09:05 p. m.
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Cada noche del Super Astro Luna funciona como un acceso: muchas apuestas intentan entrar, pero solo una combinación actúa como la contraseña correcta.

Este 16 de abril de 2026, el sorteo dejó ese código único que valida cada jugada realizada durante el día.

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Antes del resultado, todo está en espera. Las combinaciones existen, pero no tienen confirmación. Es como tener múltiples intentos frente a un sistema cerrado porque solo cuando se revela la cifra oficial, se sabe cuál era la secuencia válida.

¿Será que usted fue uno de los afortunados tras el sorteo del Super Astro Luna de este 16 de abril de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 16 de abril de 2026

La noche de este 16 de abril de 2026 dejó varios ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna.

En vivo, los participantes pudieron conocer que la combinación que brindó suerte fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Un código que define el acceso al premio en el Super Astro Luna

El Super Astro Luna tiene esa lógica precisa: muchas combinaciones posibles, pero una sola correcta. Además, cuando se publica el resultado, cada jugador “ingresa” su jugada frente a esa contraseña.

Si el número y el signo coinciden, la jugada se valida completamente. Si no, queda como un intento más dentro del proceso.

Asimismo, el signo zodiacal, en este caso, funciona como un segundo nivel de validación. No es suficiente acercarse a las cifras, sino que la coincidencia debe ser total para que el acceso sea completo.

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Recuerde que la tabla de premios en el Super Astro Luna es la siguiente:

  • 42.000 veces lo apostado por acertar los cuatro números y el signo zodiacal.
  • 1.000 veces lo apostado por acertar los tres primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.
  • 100 veces lo apostado por acertar los dos primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

 

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