¿Luisa Castro le habría sido infiel a Westcol? Esta sería la supuesta prueba que salió a la luz

En los primeros meses del 2026, Westcol y Luisa Castro oficializaron su relación sentimental.

La creadora de contenido fue captada en varios viajes junto al reconocido streamer y, después de un tiempo, ambos comenzaron a publicar fotos juntos en redes sociales.

En un par de entrevistas que han concedido, Luisa Castro y Westcol han manifestado que se sienten bien juntos y que han tenido un gran entendimiento.

Sin embargo, en los últimos días, comenzó a circular un rumor de que la influencer habría sido infiel. ¿Qué es lo que se ha dicho?

¿Por qué se ha dicho que Luisa Castro le fue infiel a Westcol?

Hace unas semanas, Luisa Castro viajó a Brasil y no solo conoció los lugares más emblemáticos, sino que también habría estado presente en una fiesta.

En consecuencia, en las últimas horas han comenzado a viralizarse videos de cómo habría sido el festejo y, además, también ha circulado una imagen en la que, presuntamente, Luisa Castro se estaría besando con un hombre.

No obstante, ese material visual no está confirmado y varios internautas han expresado que estaría creado con inteligencia artificial y que no hay pruebas contundentes de infidelidad.

"Es IA", "no digan mentiras" y "todo se trata de una campaña de desprestigio", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.

¿Luisa Castro respondió tras los rumores de supuesta infidelidad a Westcol?

En medio de los rumores, Luisa Castro subió una historia a Instagram y dejó un mensaje relacionado con no creer en todo lo que se ve.

"Vuelvo y digo: aun el necio cuando calla, pasa por sabio. No creas en todo lo que ves, a veces las personas pueden ser malas y solo quieren destruir", comenzó manifestando.

"Solo uno conoce la realidad y, si tú sabes cómo es todo, ni rabia te da, pero es un poco triste hasta dónde pueden llegar las personas para dañar a alguien o algo. Dios tiene el control y todo siempre tiene un hermoso propósito. Lo sé", añadió.