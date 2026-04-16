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Chile promete aumentar la frecuencia con la que deportan migrantes: en el primer vuelo tras el anuncio iban colombianos

El Gobierno de José Antonio Kast no reveló detalles sobre la fecha en la que aumentaría la frecuencia de salida de buses y aviones con personas indocumentadas.

Foto: AFP
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AFP

abril 16 de 2026
10:11 p. m.
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En cumplimiento a su promesa de "mano dura" con los migrantes irregulares, el gobierno de José Antonio Kast realizó este jueves, 16 de abril, el envío de 40 extranjeros indocumentados hacia Colombia, Bolivia y Ecuador.

Este operativo, realizado en una aeronave de la Fuerza Aérea, marca el inicio de una ofensiva migratoria que, según el mandatario, busca combatir el aumento de la criminalidad, que asocia a la migración.

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Otras medidas de Kast contra la migración masiva:

Kast advirtió que el operativo de esta semana es "el primer vuelo de muchos", asegurando que el uso de aviones y buses servirá para ir "sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país".

Esta medida coincide con acciones drásticas tomadas en sus primeros días de mandato, entre las que destacan la construcción de zanjas en las fronteras desérticas con Perú y Bolivia, el freno total a los trámites de regularización de aproximadamente 180.000 extranjeros y el anuncio de un proyecto de ley para tipificar el ingreso irregular como un delito y sancionar a quienes "lo favorezcan".

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El reto logístico y diplomático

A pesar del despliegue, expertos cuestionan la viabilidad de la meta. Juan Pablo Ramaciotti, director del Centro de Políticas Migratorias, estima que, si se realizaran tres vuelos mensuales de 40 pasajeros, solo se expulsarían unas 1.500 personas al año, una cifra mínima frente a los más de 330.000 migrantes irregulares (mayoría venezolanos) que residen en Chile.

Para Ramaciotti, Kast aún no marca una ruta distinta a la de Sebastián Piñera (6.668 expulsados) o Gabriel Boric (4.544 expulsados), aunque el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el gobierno "intensificará los vuelos" y habilitará "salidas en buses", con migrantes, sin revelar fechas.

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