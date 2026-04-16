EE. UU. empieza a restringir visados de personas que van contra sus intereses en la región

En un movimiento que endurece la vigilancia sobre el hemisferio, el gobierno de Donald Trump anunció este jueves 16 de abril que ha impuesto restricciones de visa a 26 personas en América Latina y el Caribe.

Aunque el Departamento de Estado no detalló nombres ni nacionalidades, amparándose en motivos de confidencialidad, la medida marca una expansión significativa de las facultades de Washington para vetar a quienes considere una amenaza regional.

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Un escudo contra "potencias adversarias":

La decisión responde a una estrategia de seguridad nacional diseñada para blindar los activos y la estabilidad de los Estados Unidos frente a influencias externas. Según el comunicado oficial:

"Esta Administración negará a las potencias adversarias la capacidad de poseer o controlar activos vitales o de amenazar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en nuestra región".

Bajo la misma línea, el Departamento de Estado confirmó una "expansión significativa de una política de restricción de visas ya existente". Esta actualización permite actuar contra ciudadanos que "financien, proporcionen apoyo significativo o lleven a cabo actividades que sean adversas a los intereses de Estados Unidos en nuestro hemisferio y que los socaven".

El factor de confidencialidad:

A diferencia de otros casos, esta vez el anonimato es la norma. Una fuente del Departamento de Estado explicó a la agencia de prensa francesa AFP que no divulgaran “los nombres de individuos afectados por esta política de restricción de visas".

Este hermetismo contrasta con el caso del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien en octubre pasado sufrió el retiro de su visado y sanciones familiares tras participar en una manifestación en Nueva York.

En aquel momento, la administración Trump alegó supuestos vínculos con el narcotráfico, aunque dichas medidas fueron revocadas posteriormente como parte de una normalización diplomática que incluyó una invitación de Petro a la Casa Blanca.