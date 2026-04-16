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Material probatorio en el caso contra Maduro no podrá ser compartido con otros acusados

Así lo decidió el juez Alvin Hellerstein. Entonces, las pruebas guardarán confidencialidad.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: AFP.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
08:55 p. m.
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En las últimas horas, el juez Alvin Hellerstein tomó una importante decisión en torno al proceso que se adelanta contra Nicolás Maduro.

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Venezuela y el mundo siguen de cerca el caso de Maduro, quien está privado de la libertad en el centro de detención de Brooklyn. Después de que lo arrestaran en la madrugada del 3 de enero, se ha presentado dos veces ante el juez Hellerstein.

Las pruebas compartidas a la defensa no podrán divulgarse

Testigos contaron que en la primera audiencia el venezolano tuvo una actitud retadora. Para la segunda, hubo un cambio de 180 grados, dado que modificó su comportamiento a sumiso. Además, se cree que tuvo un cambio físico.

Le puede interesar: Juez del caso Maduro ordena regular el acceso al material probatorio: no podrá ser compartido con otros acusados como Diosdado Cabello y ‘Nicolasito'.

La relación de Estados Unidos con Venezuela ha cambiado a partir de ese momento, especialmente por el mandato interino de Delcy Rodríguez. Algunas sanciones se han levantado y retornó la diplomacia.

El miércoles 15 de abril, el togado emitió una orden para regular la gestión del material confidencial que las autoridades le entregan a la defensa de Maduro. En pocas palabras, se impide que el contenido se divulgue, por el hecho de que puede afectar el desarrollo de las pesquisas.

Los otros acusados: Cabello, el hijo de Maduro y demás

NTN24, citando a la agencia EFE, sostuvo que la orden es clara al mencionar lo siguiente: “No podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido, ni con abogados de dichos demandados”.

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La medida corresponde al borrador que había presentado la Fiscalía. Para el ente acusador, la protección de pruebas es fundamental al considerar la protección de los testigos en un caso con este grado de impacto global.

Por ende, no se puede compartir información con otros acusados que no están detenidos, tales como Diosdado Cabello, el ministro del Interior; Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador, Ramón Rodríguez Chacín y Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como ‘Niño Guerrero’; máximo cabecilla del Tren de Aragua.

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