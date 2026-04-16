MinSalud amplía esquema de vacunación contra la influenza en menores del país

La vacuna contra la influenza es una medida que busca proteger a la población de infecciones graves y reducir el número de hospitalizaciones, especialmente en niños entre 6 meses y cinco años.

Por esto, el Ministerio de Salud anunció la ampliación de este esquema para proteger principalmente la primera infancia, gestantes, adultos mayores y con enfermedades crónicas.

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Aumento en la circulación de virus

Según el Ministerio, esta decisión responde al aumento en la circulación de virus respiratorios y a la necesidad de proteger, de forma más temprana, a las poblaciones con mayor riesgo de enfermedad grave.

Dichas dosis ya habrían sido distribuidas en todo el territorio nacional en cumplimiento con la ley 2406 de 2024 que impulsa la modernización y el fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

“La influenza es una enfermedad que puede generar complicaciones graves. La vacunación anual reduce el riesgo de hospitalización y salva vidas”, afirmó el ministro de Salud, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo.

Algunos de los objetivos detrás de esta ampliación buscan evitar escenarios como hospitalizaciones por infecciones respiratorias menores, especialmente en temporadas de mayor circulación viral. Así mismo, busca actuar de manera preventiva para evitar complicaciones en niños pequeños.

¿Quiénes deben vacunarse?

Según las recomendaciones del ministerio, los grupos priorizados para la vacuna de la influenza 2026 son: niñas y niños desde los 6 meses hasta los 5 años, personas mayores de 6 años con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales o hepáticas crónicas, diabetes, obesidad, y enfermedades que generen alteración en el sistema de defensas.

Así mismo, madres gestantes a partir de la semana 14, adultos mayores de 60 años, talento humano en salud, especialmente quienes prestan servicios en urgencias, consulta externa y hospitalización pediátricos, unidades de cuidados intensivos, laboratorio clínico, vacunación y equipos básicos de salud y cuidadores de personas menores de 18 años con diagnóstico de cáncer.

Se invitó a la ciudadanía a fortalecer las medidas preventivas para contener el aumento de la transmisión al mantener el esquema de vacunación al día, usar tapabocas ante en caso de síntomas, lavado frecuente de manos, evitar contacto con personas si presentan síntomas, entre otras recomendaciones.