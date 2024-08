“CNE de Venezuela no tiene credibilidad”: afirmó Centro Carter en Cámara de Representantes de Colombia

Las elecciones llevadas a cabo en Venezuela el pasado 28 de julio aún siguen generando dudas. De hecho, el Consejo Nacional Electoral de ese país aún no ha publicado oficialmente las actas en las que se basó para confirmar la reelección de Nicolás Maduro.

Lo que ocurrió no solo generó incertidumbre entre múltiples naciones que hasta el día de hoy no han reconocido a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sino que también entre organizaciones no gubernamentales que fueron invitadas por el régimen para que cumplieran el rol de observadores internacionales.

Entre ellos se encuentra el Centro Carter, que incluso fue descrita por el mismo oficialismo como una de las entidades con más prestigio a la hora de estar presentes en veedurías de elecciones presidenciales.

Y es que la confianza del Gobierno de Maduro en el Centro Carter fue tanta que le permitió ser uno de los pocos veedores internacionales que pudieron estar presentes en la jornada electoral. Sin embargo, ese organismo desde el primer momento dejó claro que actuaría con parcialidad y manifestó que la elección había sido irregular.

De hecho, el Centro Carter estuvo presente este 28 de agosto en Colombia y presentó un informe ante la Cámara de Representantes. En este, volvieron a indicar que advirtieron múltiples anomalías en las elecciones de Venezuela.

Las irregularidades que el Centro Carter encontró en la elección de presidente en Venezuela

“Lo que se sabe es que la transparencia del Consejo Nacional Electoral de Venezuela no existe”, enfatizó Jennie Lincoln, jefe de la misión electoral del Centro Carter.

Ellos tienen la obligación, aunque ya haya pasado un mes, de divulgar los datos oficiales de las más de 30 mil mesas. Y es que estos ya se saben por los venezolanos.

El Centro Carter ya había indicado que las elecciones en Venezuela no fueron democráticas

Tres días después de que se realizaron las elecciones en Venezuela, el Centro Carter salió de ese país y emitió un primer informe. Ahí detalló que las elecciones no habían cumplido los estándares internacionales de integridad electoral.

Su argumento fue que, desde la campaña, el Consejo Nacional Electoral demostró tener una preferencia por el oficialismo. Además, que la fase previa a la elección fue desigual porque la oposición tuvo que enfrentar persecuciones constantes.

Tras estos dictámenes, María Corina Machado y Edmundo González han afirmado que cuentan con las actas oficiales para demostrar que ganaron ampliamente y que, por lo tanto, no se rendirán, sino que harán valer la voluntad de los ciudadanos que los eligieron.

En medio de esa coyuntura, este 28 de agosto volvieron a realizarse encuentros multitudinarios en los que gran parte de la ciudadanía venezolana exigió que Nicolás Maduro reconozca lo que sucedió y permita una transición pacífica. Estos no solo se realizaron en ese país, sino que también en el extranjero.

Sin embargo, la situación de orden público continúa siendo crítica porque en los últimos días la oposición ha denunciado detenciones injustificadas y, además, María Corina Machado ha indicado que hay niños retenidos.

“En Venezuela hay más de 150 niños presos, secuestrados por Nicolás Maduro y acusados de terrorismo”, escribió la líder opositora en su cuenta de X.