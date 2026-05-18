Medio vinculado con Alex Saab cierra operaciones en Venezuela

Diez días después del regreso de Alex Saab a Estados Unidos, comienzan a sentirse las consecuencias políticas y mediáticas en Venezuela. Este lunes se confirmó el cierre temporal de Venezuela News, una plataforma digital señalada de estar vinculada al empresario colombiano, acusado por la justicia estadounidense de actuar como supuesto testaferro del régimen de Nicolás Maduro.

La información fue revelada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que aseguró que cerca de 100 empleados fueron notificados de manera sorpresiva sobre la suspensión de operaciones del medio y obligados a abandonar sus puestos de trabajo.

Según el sindicato, aunque Venezuela News mantenía una línea editorial cercana al oficialismo venezolano, eso no elimina los derechos laborales de quienes trabajaban allí.

La campaña de liberación de Alex Saab

“El medio estuvo muy vinculado al movimiento #FreeAlexSaab”, aseguró uno de los trabajadores bajo condición de anonimato, al explicar que la plataforma nació en 2021, cuando Saab fue detenido inicialmente por Estados Unidos.

El objetivo, según relató, era generar un “contrapeso comunicacional” frente a las noticias relacionadas con el proceso judicial del empresario colombiano.

La salida de Saab hacia Estados Unidos habría encendido las alarmas dentro de la estructura financiera del medio. De acuerdo con versiones preliminares citadas por el sindicato, el cierre estaría relacionado con problemas de financiamiento.

Saab fue enviado el pasado sábado a territorio estadounidense y este lunes compareció ante un tribunal federal en Miami por delitos relacionados con lavado de dinero y corrupción.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo acusa de participar en una presunta red internacional de blanqueo de capitales ligada a un programa estatal de distribución de alimentos para población vulnerable en Venezuela.

No es la primera vez que Saab enfrenta a la justicia estadounidense. Ya había sido encarcelado en 2021, pero recuperó la libertad en 2023 tras una negociación impulsada por el gobierno venezolano, que posteriormente lo nombró ministro de Industria.

Sin embargo, en febrero de este año fue apartado del cargo por el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Hasta ahora, los directivos de Venezuela News no se han pronunciado oficialmente sobre el cierre del medio, que además de la página web operaba una emisora radial y una revista.