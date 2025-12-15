Chapecoense estrenó camiseta inspirada en Atlético Nacional para conmemorar los 10 años de la tragedia

Este 2026, se cumplirán 10 años de la tragedia ocurrida en Colombia que enlutó al fútbol mundial: la caída del avión de Chapecoense en jurisdicción del municipio de La Unión, Antioquia, cuando sus jugadores se desplazaban a Medellín para jugar la final de la Copa Sudamericana 2026.

Fallecieron 71 personas de las 77 que iban a bordo y solo tres jugadores lograron sobrevivir. Lo que iba a ser una fiesta del fútbol, se convirtió en una dura escena de respeto en el estadio Atanasio Girardot, donde el equipo colombiano terminó cediendo el título para este modesto club brasileño.

La camiseta de Chapecoense en honor a Nacional

Años después de este lamentable hecho, los equipos conservan una amistad. Por esta razón, para los 10 años de la tragedia, en Chapecoense han decidido estrenar una camiseta especial, la cual está inspirada en las indumentarias de Atlético Nacional.

Si bien Chapecoense viste camisetas verdes, esta prenda tiene las tradicionales líneas blancas que suele vestir el club más grande de Colombia. El diseño es similar a la camiseta de Nacional en 2016, con la que ganaron la Copa Libertadores y esperaban disputar la final de la Sudamericana.

Sentido mensaje de Chapecoense y la respuesta de Nacional

Además del estreno de la camiseta, Chapecoense le dedicó un sentido mensaje a la gente de Nacional. "En nuestros momentos más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió. Diez años después, en un acto de recuerdo y respeto, la camiseta de la temporada 2026 será un símbolo de historia y gratitud.

Un homenaje a la grandeza de un club que, desde el otro extremo del continente, encendió la luz que iluminó nuestro camino de regreso. Para siempre hermanos.

Desde las cuentas de Atlético Nacional respondieron a este mensaje. "Hermanos para siempre", respondieron desde la cuenta de Instagram del 'verde' de Antioquia.