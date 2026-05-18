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Alex Saab fue acusado de conspiración de lavado de dinero: estará en prisión sin posibilidad de fianza

Saab volvió a enfrentarse a la justicia estadounidense el lunes, tras ser indultado por el Gobierno Biden en diciembre de 2023.

Noticias RCN

mayo 18 de 2026
07:53 p. m.
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El señalado testaferro del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se enfrentó por segunda vez a la justicia norteamericana el lunes, 18 de mayo, tras ser deportado a los Estados Unidos el sábado 16.

Alex Saab, quien fue cercano al régimen durante 15 años, fue acusado por el delito de conspiración de lavado de dinero, por hechos relacionados con el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El empresario colombo-venezolano seguirá detenido, sin posibilidad de fianza, hasta el 24 de junio, cuando asista a su próxima audiencia judicial en un tribunal federal de los EE. UU.

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Según expertos, con la segunda extradición de Saab a los Estados Unidos, “probablemente vayamos a ver, ahora sí, la estructura financiera de Maduro al descubierto”.

Sin embargo, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez se mantiene en su discurso sobre Saab. El mismo que adoptó tras su destitución como ministro de Industria y Producción de Venezuela, en febrero, antes de enviarlo durante tres meses al Helicoide:

“Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano. Cumplió funciones en Venezuela y (lo que viene ahora) es un asunto entre los Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab”.

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¿De cuánto es la pena a la que se enfrenta Saab en los Estados Unidos?

Saab logró zafarse de la justicia estadounidense, tras 1.280 días en el Centro de Detención Federal de Miami, gracias al indulto que recibió del Gobierno Biden, a cambio de que 21 presos políticos venezolanos y 10 ciudadanos estadounidenses fueran liberados.

Sin embargo, el profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario Ricardo Abello insiste en que “lo siguieron investigando y, bajo esa perspectiva, resumiríamos que hay nuevas pruebas”.

A sus 54 años, Saab se enfrenta a una pena que puede ir de los cinco a los 30 años en prisión. Además, su conducta podría ser agravada si se demuestra que el dinero lavado proviene de actividades relacionadas con el narcotráfico.

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