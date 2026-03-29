¿Apocalíptico? El cielo de Australia se tiñó de rojo tras el paso del ciclón Narelle

Un estremecedor fenómeno natural en Australia ya se ha tomado las redes sociales en las horas más recientes, pues el paso del ciclón Narelle no solo ha dejado importantes afectaciones en las zonas más golpeadas por los fuertes vientos, sino también contundentes imágenes que han sido catalogadas, por algunos internautas, como “apocalípticas”.

RELACIONADO Israel impide al patriarca latino de Jerusalén celebrar el Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro

¿Qué pasó en Australia?

Medios internacionales dieron a conocer que, el pasado viernes 27 de marzo, cientos de ciudadanos reportaron un color rojo intenso que tiñó el cielo y que estaría relacionado con el paso del ciclón.

El fenómeno logró ser apreciado principalmente en las zonas norte del país, tales como Denham, Shark Bay, Coral Bay, Carnarvon, Geraldton, Kalbarri y Exmouth.

No obstante, en este último se logró apreciar con más intensidad el fenómeno ya que esta zona también ha experimentado distintos daños materiales por los fuertes vientos de hasta 190km/h, cortes eléctricos y del suministro del agua.

Las imágenes, que ya son virales en distintas redes sociales, han sorprendido a miles de internautas ya que varios ciudadanos lograron captar en video los instantes en los que el cielo y todo el ambiente se permeó de la espesa capa color rojo.

RELACIONADO Contratistas del Gobierno estadounidense no podrán tener políticas de diversidad por decisión de Trump

¿Por qué se generó este fenómeno natural?

Lejos de ser una escena ficticia sacada de una película, dicho fenómeno natural tendría una explicación científica. Según expertos, el cambio de color en el cielo se debe a los fuertes vientos que pudieron levantar partículas con óxido de hierro y polvo hacia la atmósfera terrestre.

A esto también se le suman factores como la constante humedad en el ambiente y las nubes gruesas que se encontraban en aquel instante. Todas estas características habrían generado la alteración en la dispersión de la luz del sol, generando la gama rojiza en las ondas visibles de la luz.

Portavoces internacionales aseguraron que dicho fenómeno ya se habría presentado en una oportunidad durante el 2009.

Pese a las explicaciones científicas, miles de usuarios en redes sociales manifestaron su asombro ante las aterradoras imágenes que siguen despertando interés e intriga por parte de internautas y ciudadanos que presenciaron el espectáculo.