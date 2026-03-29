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Se filtró un mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos

En la segunda diligencia judicial contra los líderes del régimen en Venezuela se conoció un mensaje de Maduro a los venezolanos.

Maduro
Foto: captura de video Noticias RCN.

AFP

marzo 29 de 2026
12:08 p. m.
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En las últimas horas, se filtró un mensaje de Nicolás Maduro para los venezolanos, se trata de sus primeras palabras desde que fue capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico.

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Maduro fue detenido por fuerzas estadounidenses durante una incursión militar del 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas.

Está recluido junto a su esposa, Cilia Flores, también detenida en esa operación, en una prisión de máxima seguridad en Brooklyn.

Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente.

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La carta de Nicolás Maduro a los venezolanos

Maduro está aislado en una celda sin internet ni periódicos, con acceso al patio una hora al día.

Una fuente cercana al mandatario contó a AFP que se le permite hablar por teléfono con su familia y abogados por un máximo de 15 minutos.

No está claro si Maduro dictó el mensaje a su equipo, aunque en efecto lo firma junto a Flores.

Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones (…) Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente.

El gobernante depuesto compareció el jueves con Flores ante un tribunal federal en Nueva York, en la que el juez rechazó un pedido de la defensa de desestimar los cargos.

El mensaje fue publicado en X y la plataforma de mensajería Telegram, donde hasta ahora solo aparecía a diario un conteo de los días de secuestro.

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Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la caída de Maduro, no se hizo eco hasta ahora del mensaje. Tampoco la mayoría de sus ministros.

La mandataria tampoco hizo mención del juicio en Nueva York en sus últimas apariciones en televisión. Solo el viernes pidió una oración por Maduro y Flores en un acto con evangélicos, muy cercanos al gobernante derrocado.

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