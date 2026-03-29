Conmovedor: artistas recordaron a Yeison Jiménez la noche destinada a cumplir su segundo Campín

La capital se vistió de música popular ya que se llevó a cabo la segunda edición del Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 que contó con la participación de varios de los intérpretes musicales más representativos del género popular en el país.

En medio de música y la asistencia masiva del público, también hubo espacio para los sentidos homenajes ya que varios de los artistas aprovecharon su tiempo en tarima para recordar enérgicamente a Yeison Jiménez.

Homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá 28 de marzo

No cabe duda de que el pasado 28 de marzo se convirtió en una de las jornadas más especiales y sentidas por los seguidores del caldense, pues dicha fecha estaba contemplada para la que hubiera sido la segunda presentación del caldense en el estadio El Campín.

Por supuesto, la intención de cientos de fanáticos fue la misma ya que no dudaron en alistar sus sombreros y ponchos para sumarse a las voces de otros exponentes del género, tales como Jhon Álex Castaño, Alzate, El Agropecuario, Pipe Bueno, Francy, Jessi Uribe, Arelys Henao, Fernando Burbano, entre otros.

Sin embargo, varias de las presentaciones estuvieron encaminadas a rendir una vez más un homenaje hacia el “aventurero”, pues cientos de fanáticos estuvieron de acuerdo con que dicho concierto también habría reunido a una amplia fanaticada del intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’.

Este fue el caso de Francy, quien aprovechó las pantallas del masivo evento para compartir un mensaje de Yeison en donde expresó su cariño y respeto hacia la mujer. Por su parte, el Charrito Negro decidió proyectar un video en su compañía y dirigir la mirada hacia en cielo en reiteradas ocasiones.

Pipe Bueno cambió algunas canciones de su repertorio para entonar el ‘Aventurero’. Por supuesto, dicho instante generó la gran ovación entre los asistentes, quienes se unieron en una sola voz para entonar uno de los más grandes éxitos del caldense.

Mensaje de Yeison Jiménez por su concierto

Por otro lado, las redes sociales del artista se vistieron nuevamente de sentimentalismo ya que allí se compartió un conmovedor video en donde se recordó el 28 de marzo como la segunda cita más importante en la carrera del artista.

“Hoy 28 de marzo te recordamos aventurero porque te llevamos en el corazón y ha sido muy difícil aceptar tu ausencia. Lo aceptamos, pero no lo superamos. Ya hicimos entre todos ese sueño, ya llenaste tu segundo Campín desde el cielo”, se mencionó en el video.