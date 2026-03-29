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Así funcionará el festival de pescado en Bogotá durante la Semana Santa

Bogotá tendrá un festival de pescado durante Semana Santa. Conozca fechas, oferta gastronómica y cómo aprovechar los descuentos en distintos comercios.

Así funcionará el festival de pescado en Bogotá durante la Semana Santa

Noticias RCN

marzo 29 de 2026
09:19 a. m.
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Durante la Semana Santa, miles de colombianos modifican sus hábitos alimenticios y optan por evitar el consumo de carne roja.

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En este contexto, el pescado se convierte en el protagonista de la mesa, con un aumento significativo en su demanda. Según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), el consumo de este alimento crece en promedio un 60% durante esta temporada.

Pensando en esta tendencia, el centro comercial Nuestro Bogotá anunció una iniciativa gastronómica especial que busca ofrecer opciones variadas y accesibles para quienes mantienen esta tradición.

Festival del pescado en Bogotá: fechas y qué encontrar

Del 27 de marzo al 3 de abril, los visitantes podrán disfrutar del “Festival del Pescado”, una propuesta que reúne a 22 comercios con una oferta enfocada en productos de mar y río.

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Durante estos días, los asistentes encontrarán desde pescados y mariscos congelados hasta platos preparados en restaurantes. Entre los comercios participantes se destacan Éxito Wow, Hipermar Fish y restaurantes como Coctel del Mar.

“Esta es la primera vez que agrupamos a la mayoría de negocios vinculados a la comida de mar y de río bajo una misma iniciativa: el ‘Festival del Pescado’”, explicó David Vaca, gerente estratégico del centro comercial.

Además de la variedad gastronómica, los visitantes podrán acceder a descuentos especiales tanto en productos para preparar en casa como en platos listos para consumir.

Una tradición que impulsa el consumo de pescado

El incremento en la demanda durante Semana Santa no es casualidad. Esta práctica responde a una tradición religiosa que lleva a muchas personas a reemplazar la carne roja por pescado.

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De acuerdo con datos de la Aunap, el 61% de la producción en esta época proviene de cultivo, mientras que el 24% corresponde a pesca industrial y el 15% a pesca artesanal.

Este panorama ha llevado a que espacios como Nuestro Bogotá aprovechen la temporada para ofrecer experiencias gastronómicas completas. La iniciativa no solo responde a una costumbre cultural, sino que también impulsa el comercio local y brinda alternativas para quienes buscan opciones diferentes durante los días santos.

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