Israel impide al patriarca latino de Jerusalén celebrar el Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro

La Policía de Israel impidió al cardenal Pierbattista Pizzaballa, jefe de la Iglesia Católica en Tierra Santa, y al custodio Fray Francesco, entrar a la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos.

En un comunicado, el Patriarcado Latino indicó que los dos fueron interceptados cuando iban camino a la iglesia y se vieron obligados a regresar. Asegura que se desplazaban solos y no en procesión.

"Como consecuencia y, por primera vez en siglos, se impidió a los dirigentes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro", señala la misiva.

Añadió que impedir la entrada del cardenal y el custodio es una medida irrazonable y desproporcionada.

"Este incidente constituye un grave precedente y demuestra una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, dirigen su mirada hacia Jerusalén".

"La guerra no borrará la resurrección": patriarca latino

El cardenal Pizzaballa celebró la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia de Todas las Naciones, conocida como la basílica de Getsemaní, en el Monte de los Olivos.

"La guerra no borrará la resurrección. El dolor no extinguirá la esperanza (...) Hoy no llevamos palmas en procesión. En su lugar, llevamos la cruz: una cruz que no es una carga inútil, sino la fuente de la verdadera paz", dijo.

Pizzaballa agregó que desde el inicio de la guerra los jefes de las iglesias han actuado con responsabilidad y cumplido con las restricciones impuestas".

Desde el 28 de febrero que inició el conflicto en Medio Oriente, las autoridades israelíes prohibieron las grandes concentraciones, incluidas las que tienen lugar en sinagogas, iglesias y mezquitas. Los actos públicos se limitan a unas 50 personas.

Por esa razón el patriarcado ya había anunciado la cancelación de la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén.

Italia, Francia y España rechazan decisión de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó no hubo "ninguna mala intención" en la actuación de la Policía y que la única motivación fue "la preocupación por su seguridad y la de su comitiva".

Entre tanto, el presidente de España, Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X dijo que su Gobierno condena "este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. Porque sin tolerancia es imposible convivir".

Añadió que se impidió a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén "sin explicación alguna".

Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó el incidente como "una ofensa no solo para los creyentes sino para cualquier comunidad que respete la libertad religiosa" y anunció que convocará al embajador de Israel.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la decisión y afirmó que este hecho se suma a una "preocupante multiplicación de violaciones del estatuto de los Lugares Santos de Jerusalén".