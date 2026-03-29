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¡OJO antes de viajar! Señales del carro que pueden evitar una tragedia en Semana Santa

Expertos advierten sobre señales de alerta como vibraciones o fallas eléctricas que deben revisarse antes de un viaje.

¡OJO antes de viajar! Señales del carro que pueden evitar una tragedia en Semana Santa
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

marzo 29 de 2026
02:42 p. m.
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En temporada de Semana Santa, cuando millones de colombianos se movilizan por carretera, hay un factor que puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y una emergencia: el estado del vehículo.

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Las cifras lo evidencian. Solo en 2025, más de 9,1 millones de carros circularon por las vías del país, según el Gobierno Nacional, lo que convierte la prevención en una necesidad, no en una opción.

En medio de ese alto flujo vehicular, expertos advierten que muchos conductores pasan por alto señales clave que sus propios vehículos emiten antes de presentar fallas.

Detectarlas a tiempo puede evitar contratiempos, accidentes e incluso situaciones de riesgo durante trayectos largos.

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OJO: esto es lo que debe revisar a su vehículo antes de viajar

Antes de salir de viaje se debe realizar una revisión preventiva que incluya aspectos básicos como alineación, balanceo y estado de la batería. Así lo explicó Alejandra Arias, directora comercial de Macrollantas, quien insiste en la importancia de anticiparse a cualquier eventualidad.

Para viajar con tranquilidad en temporadas de alto flujo vehicular, es fundamental identificar a tiempo señales de desgaste o fallas en el vehículo y realizar una revisión preventiva.

Entre las señales más comunes y peligrosas está la vibración en el volante. Aunque muchos conductores la consideran un detalle menor, este síntoma puede indicar problemas en la alineación o el balanceo de las llantas, lo que afecta directamente la estabilidad del vehículo, especialmente a altas velocidades.

Otra alerta que no debe ignorarse es cuando el carro tiende a desviarse hacia un lado. Este comportamiento reduce el control del conductor y aumenta el riesgo en carretera, sobre todo en trayectos largos o en condiciones de tráfico intenso, como las que se registran durante la Semana Santa.

El desgaste irregular en las llantas también es una señal crítica. No solo disminuye la adherencia al pavimento, sino que acorta la vida útil de los neumáticos, incrementando la posibilidad de fallas en plena vía. En escenarios de alta movilidad, este tipo de descuidos puede tener consecuencias graves.

A esto se suman las dificultades al encender el vehículo o las fallas eléctricas. Estos síntomas suelen estar relacionados con el estado de la batería, un componente que, si no se revisa a tiempo, puede dejar al conductor varado en el momento menos esperado.

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La falta de mantenimiento es un riesgo inminente para conductores en la vía

Pero más allá de los signos visibles, hay un factor que atraviesa todos los riesgos: la falta de mantenimiento reciente. Un vehículo que no ha sido revisado antes de un viaje largo tiene mayores probabilidades de presentar fallas mecánicas, lo que puede afectar no solo al conductor, sino también a otros actores en la vía.

Revisar el estado del vehículo, anticipar rutas y tomar decisiones informadas puede hacer la diferencia entre un desplazamiento seguro y uno lleno de imprevistos.

La alta movilidad durante Semana Santa también implica tiempos de espera más largos y mayor congestión en las carreteras. Por eso, se recomienda no dejar las revisiones para última hora y considerar alternativas que permitan optimizar los desplazamientos.

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