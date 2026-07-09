Murió a los 75 años la reconocida cantante Bonnie Tyler, famosa por ‘Total Eclipse of the Heart’

El mundo del entretenimiento musical está de luto tras confirmarse la muerte de la cantante británica Bonnie Tyler, conocida por interpretar algunos de los éxitos más importantes de los años 80 como ‘Total Eclipse of the Heart’, ‘Holding Out For A Hero’, ‘It’s A Heartache’, ‘If You Were a Woman (And I Was a Man)’, ‘Loving You’s a Dirty Job’, entre otras.

¿De qué murió la cantante Bonnie Tyler?

Familiares de la artista confirmaron este jueves 9 de julio su fallecimiento. Tyler fue ingresada en mayo a un hospital, en la localidad portuguesa de Faro, para someterse a una cirugía intestinal. Sin embargo, fue inducida a un coma artificial.

El 15 de junio su familia dio a conocer que, pese a que logró salir del coma, su estado de salud era complicado por lo que se encontraba en cuidados intensivos en el hospital en Portugal.

Así mismo, informaron que la mujer logró estar consciente durante este periodo de tiempo ya que le hicieron llegar los buenos deseos por parte de su fanaticada.

No obstante, su equipo de trabajo y familiares anunciaron esta madrugada del jueves 9 de julio, por medio de su página oficial de Facebook, que la artista falleció durante la noche del miércoles 8 de julio.

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Emitiremos otra declaración en breve, pero por ahora pediremos privacidad para hacer frente a esta tragedia”, se lee en el comunicado.

Por supuesto, las redes sociales ya han reaccionado a esta lamentable noticia con la que cientos de fanáticos expresaron sus condolencias a la familia y manifestaron su interés por conocer mayor información sobre las honras fúnebres y homenajes póstumos.

Trayectoria musical de Bonnie Tyler

Gaynor Hopkins, nombre real de la artista, nació en 1951 en Gales y vivió junto a sus padres y sus cinco hermanos. Desde sus inicios la mujer comenzó a destacar por su afinidad vocal al cantar en la iglesia. Por esto, abandonó sus estudios a los 16 años para dedicar su vida a la música.

Pero no fue hasta 1975 que fue descubierta por un cazatalentos en un club. Más tarde firmaría con RCA Récords en donde se destacó con el sencillo ‘Lost in France’.

Tiempo después, Bonnie se sometió a una cirugía para extirpar los nódulos de sus cuerdas vocales. Sin embargo, ante la falta de cuidados, su voz generó el rasgado característico que la llevó a convertirse en uno de los mayores íconos del rock de los años 80.