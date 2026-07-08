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Radican estados financieros de la Nueva EPS de vigencias 2023 y 2024: ¿Hay peligro de liquidación?

Con los estadios financieros, se busca tener claridad sobre los factores que desembocaron en la crisis que ha dejado en el limbo a los pacientes.

FOTO: Nueva EPS

Noticias RCN

julio 08 de 2026
09:41 p. m.
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El agente interventor Jorge Iván Ospina radicó formalmente los estados financieros de la Nueva EPS correspondientes a las vigencias de 2023 y 2024. Aseguró que no hay riesgo de liquidación, un miedo que peligraba a más de 11.5 millones de afiliados.

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En medio de la crisis en el sector salud, la Nueva EPS es una de las entidades que más se menciona. Sus saldos en rojo y falencias en la prestación del servicio han llevado a que los pacientes se vean obligados a pasar por lo peor. Algunos, incluso, fallecieron tras la demora en la entrega de medicamentos.

¿Qué muestran los estados financieros?

El 10 de abril de este 2026, Ospina fue nombrado agente interventor y su principal responsabilidad ha sido tratar de dar con lo que llevó a esta crisis.

Cabe recordar que desde 2008, año de su fundación, ha ido acumulando un alto volumen de facturación cercano a los 10 millones. Esto, en consecuencia, terminó siendo uno de los detonantes.

Por eso era necesaria la revisión de los estados financieros para tener certeza de las deudas y todas las obligaciones financieras pendientes.

Se aleja el fantasma de la liquidación

Entonces, en 2024, la entidad registró ingresos ordinarios por $ 22.2 billones y el costo de prestación cerró en 26.4 billones de pesos. Además, los gastos administrativos quedaron en $ 0.5 billones (el 2.5 % de los ingresos). Al hacer las respectivas operaciones matemáticas, el resultado arrojó pérdidas por 4.8 billones de pesos.

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Si bien los datos son alarmantes, al comparar las pérdidas de 2023, hubo una reducción. De acuerdo con el interventor, los números críticos no son solo por la administración, sino que se debe tener en cuenta el desbalance de ingresos y costos.

Volviendo a 2024, el año acabó con activos por $ 10.6 billones, pasivos de $ 22.5 billones y el patrimonio quedó en - $ 11.9 billones. Con este balance, la entidad habría reconocido algunas obligaciones contables.

Tras cinco interventores, finalmente se pudieron certificar y entregar estados financieros. Los de 2025 serán presentados en 15 días y los del primer semestre de este 2026 a finales de julio.

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