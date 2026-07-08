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Pese a negativa de la Corte, Trump insiste en modificar la ciudadanía por nacimiento

El pasado 30 de junio la Corte determinó que no debían imponerse mayores restricciones a la ciudadanía por nacimiento.

Foto: AFP
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AFP

julio 08 de 2026
10:12 p. m.
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no se rinde en su intento por modificar la ciudadanía por nacimiento, pese a la negativa de la Corte Suprema. Su respuesta a la decisión judicial del máximo tribunal fue tajante: el mandatario catalogó la resolución de "demencial" y anunció su intención de retomar la batalla legal de manera inmediata.

La nueva solicitud de examinar el caso se dio a conocer este miércoles, 8 de julio, cuando el mandatario voló de regreso a los EE. UU., tras la cumbre de la OTAN en Turquía.

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Trump advirtió serias consecuencias para el país, en caso de que la Corte no acceda a su solicitud:

Mediante su red Truth Social, Trump desacreditó el veredicto indicando que la corte está cometiendo un grave error. El líder político elevó la tensión institucional con una fuerte advertencia: "Esta injusticia destruirá a Estados Unidos si no cambian su decisión absolutamente demencial".

El origen de esta confrontación se remonta al pasado 30 de junio, cuando el máximo tribunal frustró uno de los planes insignia de su política migratoria al rechazar la propuesta para acotar el beneficio constitucional que otorga la nacionalidad a los nacidos en territorio estadounidense.

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Trump busca que el caso sea nuevamente revisado, como parte de su política antinmigración:

"Solicitaré una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, INMEDIATAMENTE", afirmó Trump en sus redes sociales, con el fin de forzar una revisión del caso.

La estrategia jurídica, no obstante, marcha contrarreloj y con la historia en contra. El marco normativo institucional estipula que las partes disponen de un límite de apenas 25 días tras el fallo para registrar una solicitud de esta naturaleza. Aun cumpliendo con el plazo, revertir la situación es, para algunos, un escenario remoto, puesto que la Corte Suprema otorga segundas audiencias de manera sumamente excepcional.

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