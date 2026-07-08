Mundial 2026: Las tecnologías más allá del VAR que revolucionan el torneo

Durante años, el VAR fue considerado la mayor revolución tecnológica del fútbol. Sin embargo, el Mundial de la FIFA 2026 está demostrando que la transformación digital del deporte va mucho más allá de una decisión arbitral. Inteligencia artificial, analítica avanzada, datos en tiempo real, experiencias personalizadas y ciberseguridad son algunos de los pilares que hacen posible el torneo más tecnológico de la historia.

El reto no es menor. Por primera vez en la historia, un Mundial reúne a 48 selecciones, 104 partidos y está organizado simultáneamente por tres países: Estados Unidos, México y Canadá, lo que incrementa exponencialmente la complejidad logística del torneo. Frente a este escenario, la tecnología ha dejado de ser un complemento para convertirse en el eje que permite coordinar la operación de uno de los eventos más grandes del planeta.

"El Mundial 2026 será una demostración de cómo la inteligencia artificial y los datos ya no solo mejoran la experiencia del deporte, sino que hacen posible la operación de eventos de una complejidad sin precedentes. La tecnología será protagonista, aunque muchas veces pase desapercibida para el aficionado", afirma Antonio Macías, vicepresidente de servicios digitales de Softtek.

La IA al mando de la logística

Durante años, la tecnología en el fútbol estuvo asociada exclusivamente al análisis táctico o al arbitraje. En 2026 el panorama es diferente, ya que la IA permite analizar millones de datos en tiempo real provenientes de:

Sistemas de transporte masivo y movilidad.

Videovigilancia inteligente y ocupación de estadios.

Predicciones climáticas y gestión de recursos hoteleros.

Operación logística interna para anticipar incidentes.

Esta capacidad analítica permite a los organizadores tomar decisiones en segundos y optimizar los recursos de forma predictiva.

La experiencia del aficionado: Tan importante como el partido

La transformación digital del fútbol también cambia radicalmente la forma en que los aficionados viven el campeonato. Gracias al uso de inteligencia artificial y analítica avanzada, cada interacción digital puede adaptarse a las preferencias de cada usuario, ofreciendo desde recomendaciones de movilidad hasta contenidos personalizados y servicios digitales antes, durante y después de cada encuentro.

Esta evolución ya es una realidad en algunos de los clubes más importantes del mundo. Softtek, por ejemplo, ha acompañado al Real Madrid en el fortalecimiento de su ecosistema digital para integrar información de múltiples canales y ofrecer experiencias más relevantes a millones de fanáticos alrededor del globo.