Bogotá hace historia con el partido de fútbol más alto de la región en la Torre Colpatria

La capital del país se prepara para un hito sin precedentes en el deporte y el entretenimiento: este 17 de julio se disputará el primer partido de fútbol en lo más alto de la Torre Colpatria, un evento que redefine los límites del deporte urbano y posiciona a la ciudad en el radar global de las experiencias deportivas innovadoras.

“Este no es solo un partido de fútbol, es una declaración de lo que Colombia puede hacer cuando une creatividad, deporte y producción de alto nivel. Queremos mostrarle al mundo que Bogotá está lista para liderar experiencias deportivas únicas en escenarios no convencionales”, afirmó Santiago Ruiz, organizador del evento y CEO de 2R Sports, quien a su vez destacó el carácter innovador de esta iniciativa y su impacto en la proyección internacional del país.

Un juego en las alturas de Bogotá

Este encuentro marcará el inicio de una propuesta única en Latinoamérica: llevar el fútbol a un escenario extremo, convirtiendo uno de los edificios más icónicos del país en una cancha a gran altura. La iniciativa busca establecer un récord como el partido de fútbol más alto de la región, fusionando deporte, cultura urbana y producción audiovisual de alto impacto.

Más que un partido, se trata de una experiencia integral que incluirá una sesión de grabación en vivo, activaciones de marca y una puesta en escena diseñada para el entorno digital, con tomas cinematográficas y contenido pensado para audiencias globales.

La elección de la Torre Colpatria no es casual. Su altura y reconocimiento la convierten en el escenario ideal para este desafío deportivo, ofreciendo una vista panorámica de 360 grados de Bogotá y un contexto visual único que eleva la narrativa del evento.

Un partido inaugural para la historia

El partido inaugural también servirá como plataforma de lanzamiento para el equipo colombiano de freestyle y fútbol urbano que representará al país en competencias internacionales, consolidando así una apuesta por el talento emergente y las nuevas disciplinas deportivas.

Además del espectáculo deportivo, la iniciativa contará con una estrategia de distribución de contenido enfocada en redes sociales y medios digitales, con el objetivo de amplificar su impacto y posicionar a Bogotá como epicentro de innovación deportiva. Se proyecta un alcance significativo en medios y plataformas, consolidando el evento como una vitrina internacional para el talento local.

“Estamos construyendo algo más grande que un evento: estamos creando un formato exportable que mezcla deporte, cultura urbana y entretenimiento global”, afirmó Ruiz.

Con este primer partido en las alturas, Colombia no solo rompe esquemas en la forma de vivir el fútbol, sino que también reafirma su capacidad de innovar en la intersección entre deporte, cultura y entretenimiento.

“La Torre Colpatria representa altura, historia y ambición. Llevar el fútbol a este punto es literalmente elevar el deporte a otro nivel. Este proyecto está pensado no solo para quienes lo vivan en vivo, sino para millones de personas que lo verán a través de contenidos digitales en todo el mundo”concluyó Ruiz.