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Brote de ébola en República Democrática del Congo deja 600 muertos, según la OMS

El epicentro de la emergencia se encuentra en Ituri, provincia del noreste de RDC fronteriza con Sudán del Sur y Uganda.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

julio 09 de 2026
07:07 a. m.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este jueves que el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado 600 muertes y 1.759 casos confirmados desde su inicio el pasado 15 de mayo.

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El balance se basa en datos de las autoridades sanitarias congoleñas y refleja la magnitud de una crisis que, según la OMS, aún no está completamente determinada.

“El brote continúa expandiéndose y su verdadera magnitud aún no se ha establecido”, declaró Anne Ancia, representante de la OMS en RDC, quien advirtió que los centros de tratamiento operan al 90% de su capacidad, lo que ejerce una presión considerable sobre la respuesta sanitaria.

Focos en Ituri y zonas bajo control del M23

El epicentro de la emergencia se encuentra en Ituri, provincia del noreste de RDC fronteriza con Sudán del Sur y Uganda. El virus también se ha propagado a Kivu del Norte y Kivu del Sur, territorios donde amplias zonas están bajo control del grupo armado antigubernamental M23, lo que complica las labores de asistencia.

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“La inseguridad, los desplazamientos de población y la fragilidad del sistema sanitario dificultan los esfuerzos para contener la epidemia”, explicó Ancia, quien subrayó que las necesidades humanitarias siguen siendo críticas en materia de protección civil, acceso a alimentos y servicios esenciales de salud.

En Uganda, país vecino, el balance se mantiene en 20 casos confirmados y dos muertes.

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Variante Bundibugyo y ensayos clínicos

Se trata de la decimoséptima epidemia de ébola en RDC, causada por la variante Bundibugyo, una cepa rara para la cual no existe vacuna ni tratamiento homologado. La OMS indicó que el 2 de julio comenzó un ensayo clínico con dos tratamientos dirigidos contra esta variante y autorizó el uso de emergencia del primer test de diagnóstico molecular para detectarla.

El ébola, transmitido por contacto con fluidos corporales y causante de fiebre hemorrágica, ha provocado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años. La epidemia más mortífera registrada en RDC ocurrió entre 2018 y 2020, con cerca de 2.300 fallecidos entre 3.500 casos confirmados.

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