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Así puede ahorrar un millón de pesos en seis meses con monedas de $500 y $1.000

¿Quiere ahorrar un millón de pesos? Este reto podría ayudarle.

como ahorrar un millon de pesos con monedas
Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

julio 09 de 2026
07:05 a. m.
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Ahorrar un millón de pesos en solo seis meses es posible con un método basado en monedas de $500 y $1.000. La estrategia consiste en guardar pequeñas cantidades todos los días hasta alcanzar la meta sin afectar significativamente el presupuesto.

Ahorrar dinero suele ser uno de los propósitos financieros más comunes, pero también uno de los más difíciles de cumplir. Muchas personas abandonan el objetivo porque consideran que necesitan grandes ingresos para lograrlo.

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Un método que ha ganado popularidad consiste en aprovechar las monedas de $500 y $1.000 que se reciben como cambio durante el día. Aunque parezcan montos pequeños, al acumularlos de forma disciplinada pueden convertirse en un ahorro cercano al millón de pesos en apenas seis meses.

La clave está en establecer una rutina diaria y evitar utilizar esas monedas en gastos impulsivos.

¿Cómo ahorrar un millón de pesos en seis meses?

Para alcanzar el objetivo de $1.000.000 en aproximadamente 180 días, es necesario ahorrar un promedio de $5.556 diarios. Esto puede lograrse guardando monedas de $500 y $1.000 en una alcancía que permanezca cerrada durante todo el reto.

Una de las formas más sencillas es establecer diferentes niveles de ahorro según la disponibilidad de cada día:

  • Nivel básico: guardar cinco monedas de $1.000 ($5.000).
  • Nivel intermedio: ahorrar ocho monedas de $1.000 ($8.000).
  • Nivel avanzado: depositar diez monedas de $1.000 ($10.000).

Otra alternativa consiste en escribir diferentes montos, como $4.000, $6.000, $8.000 o $10.000, en tarjetas y sacar una al azar cada mañana. El valor que aparezca será el dinero que deberá guardarse ese día.

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Este sistema convierte el ahorro en un reto cotidiano y ayuda a mantener la motivación.

¿Qué hábitos ayudan a cumplir la meta de ahorro?

Los expertos en educación financiera coinciden en que los pequeños hábitos hacen la diferencia. Entre las recomendaciones más efectivas están:

  • Guardar todas las monedas de $500 y $1.000 que reciba como cambio.
  • Evitar utilizar esas monedas para compras pequeñas o impulsivas.
  • Ahorrar el dinero de gastos que decidió no realizar, como un café o un domicilio.
  • Escribir la meta en la alcancía para recordar el propósito del ahorro.
  • Revisar el avance al finalizar cada mes, sin abrir la alcancía.
  • Dividir el objetivo también facilita mantener la disciplina. El plan mensual quedaría así:

Mes 1: $166.667.
Mes 2: $333.334.
Mes 3: $500.001.
Mes 4: $666.668.
Mes 5: $833.335.
Mes 6: $1.000.000.

Además, los especialistas recomiendan definir desde el inicio para qué se utilizará ese dinero. Tener un objetivo claro, como un viaje, un fondo de emergencias, la compra de un electrodoméstico o el pago de una deuda, aumenta las probabilidades de mantener el hábito.

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Ahorrar un millón de pesos puede parecer un reto difícil, pero la suma de pequeñas acciones diarias demuestra que la disciplina y la constancia pueden convertir unas simples monedas en un importante respaldo para las finanzas personales.

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