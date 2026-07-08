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Insólito: fanáticos de Taylor Swift pagaron 25 dólares por la basura recogida tras la boda

Desde colillas de cigarrillo hasta pruebas de ovulación: la basura se vendió el tiempo récord.

Taylor Swift rompe récord al ser la artista más escuchada del año
Foto: AFP.

AFP

julio 08 de 2026
10:02 p. m.
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La fiebre por Taylor Swift volvió a sorprender con un fenómeno poco habitual. Decenas de seguidores compraron por 25 dólares objetos desechados en los alrededores del lugar donde se llevó a cabo su boda con el jugador de la NFL Travis Kelce, en Nueva York.

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Entre los artículos aparecieron colillas de cigarrillo, envolturas de dulces, tapas de botellas, cubiertos desechables, pitillos y una prueba de ovulación. Todos fueron vendidos de forma individual y se agotaron en menos de un día.

¿Quién vende la basura?

La colección fue reunida por el artista neoyorquino Justin Gignac, quien recorrió las calles cercanas al Madison Square Garden después del evento para rescatar los objetos que luego exhibió como piezas artísticas en la página New York City Garbage.

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El creador explicó que su intención era preservar el recuerdo de uno de los acontecimientos culturales más mediáticos de los últimos tiempos. Según contó, los residuos provenían del exterior del perímetro de seguridad instalado para la ceremonia y no del interior donde se realizó la celebración.

Cada elemento fue sellado dentro de pequeños cubos de plástico para conservarlo y evitar olores o filtraciones, una presentación que el artista describió como una escultura. Gracias a las primeras 50 ventas, obtuvo ingresos de 1.250 dólares aproximadamente, por lo que no descarta poner más piezas a la venta.

¿Cuánto dinero ha recibido?

“Intento conmemorar momentos culturales en la ciudad de Nueva York, y este parecía ser uno importante, así que se trataba de capturar una pequeña cápsula del tiempo de ese momento”, declaró.

La boda de Swift y Kelce despertó un enorme interés internacional. Muchos admiradores viajaron hasta territorio neoyorquino con la esperanza de acercarse a la artista, mientras el evento reunió a numerosas celebridades y fue comparado por algunos comentaristas con una auténtica ‘boda real’ por la atención mediática que generó.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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