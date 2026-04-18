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¿Llevar agua potable a más de 1.000 millones de personas antes del 2030? La promesa del Water Forward

En apenas cuatro años, la iniciativa pretende ampliar los servicios de agua potable y reforzarlos, ante la amenaza constante de sequías.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

AFP

abril 18 de 2026
07:15 a. m.
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En una respuesta contundente a la crisis hídrica global, el Banco Mundial presentó su programa "Water Forward", una iniciativa diseñada para transformar la vida de mil millones de personas en los próximos cuatro años.

El proyecto surge en un contexto crítico donde, según cifras de la entidad, 4.000 millones de personas —la mitad de la población mundial— padecen escasez de agua, una problemática agravada por "políticas poco claras, regulaciones débiles y servicios públicos financieramente insostenibles que han ralentizado el progreso y disuadido la inversión".

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Una alianza global para combatir sequías e inundaciones

El objetivo central de "Water Forward" es "ampliar los servicios de abastecimiento de agua fiable y reforzar los sistemas frente a sequías e inundaciones".

Para lograrlo, el Banco Mundial no actuará solo. Aunque la institución proyecta que sus fondos y asistencia técnica beneficiarán a 400 millones de personas para el año 2030, las otras 600 millones de personas se verán beneficiadas por socios estratégicos.

Entre los aliados confirmados se encuentran los bancos regionales de desarrollo, el fondo de desarrollo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y El Nuevo Banco de Desarrollo (vinculado a los BRICS).

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El panorama crítico en el territorio nacional

El anuncio internacional resuena con fuerza ante la realidad local. De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República (CGR) de noviembre de 2025, el país enfrenta desafíos monumentales: más de cinco millones de personas carecen de agua potable y 12,5 millones no tienen acceso a alcantarillado.

La mayor preocupación de la CGR radica en la profunda brecha social. “La primera gran deficiencia que ha identificado la Contraloría General es la inequidad territorial: en 2024, la brecha urbano-rural en acueducto fue del 36% y en alcantarillado del 78,4%”, advirtió el organismo.

Esta disparidad es especialmente crítica en zonas periféricas, como la Amazonía”, que sigue rezagada con apenas un 46,8% de cobertura en acueducto, frente al 93,6% en la Región Andina”.

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