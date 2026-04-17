Escándalo por precios en el Mundial: ir al estadio en tren será 12 veces más caro

La organización logística del Mundial de 2026 comienza a generar polémica incluso antes del pitazo inicial. A poco más de dos meses para el arranque del torneo, uno de los temas que más controversia ha despertado es el costo del transporte para los aficionados que asistirán a los partidos en Estados Unidos, especialmente en la sede del MetLife Stadium.

Los hinchas que deseen trasladarse en tren desde Nueva York hasta el estadio, ubicado en la vecina Nueva Jersey, deberán pagar hasta 150 dólares por un tiquete ida y vuelta. La cifra contrasta drásticamente con el valor habitual del trayecto, que ronda los 12,90 dólares para un recorrido de aproximadamente 58 kilómetros y una duración cercana a los 30 minutos. El aumento, que multiplica por más de diez el precio actual, ha generado una oleada de críticas entre aficionados, autoridades y hasta organismos del fútbol internacional.

Aumento de tarifas desata críticas y polémica

El elevado costo del transporte ha sido cuestionado por distintos sectores. Desde aficionados que consideran el precio excesivo, hasta voces institucionales como la FIFA, que ha manifestado su inconformidad con la medida. El organismo señaló que establecer tarifas tan altas y trasladar esos costos a la organización no tiene precedentes en eventos de esta magnitud.

Además, la FIFA recordó que, en acuerdos previos con ciudades sede, se contemplaba la posibilidad de ofrecer transporte gratuito o a costo mínimo para los asistentes. Incluso, en el Mundial de Catar 2022, los aficionados pudieron movilizarse sin costo en el sistema de transporte público durante los días de partido, lo que contrasta con el modelo que se implementará en territorio estadounidense.

Por su parte, desde la empresa New Jersey Transit se defendió la medida argumentando que el costo responde a la operación de trenes especiales, cuya implementación demandará una inversión cercana a los 48 millones de dólares. Según sus directivos, sin esta tarifa, los usuarios habituales del sistema terminarían subsidiando la mayoría de los gastos generados por el evento.

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Opciones limitadas y costos aún más altos

El panorama no mejora para quienes consideren otras alternativas de transporte. El uso de vehículo particular también implicará un gasto significativo, ya que el estacionamiento en las inmediaciones del estadio será limitado y con tarifas que alcanzan los 225 dólares por plaza en zonas habilitadas.

Como opción intermedia, se habilitarán autobuses fletados por el comité organizador, con un costo de 80 dólares ida y vuelta, aunque con una capacidad restringida a cerca de 10.000 personas por jornada. En total, se estima la venta de 40.000 boletos de tren por partido a partir de mayo, teniendo en cuenta que el estadio albergará ocho encuentros, incluida la final del 19 de julio.

La situación ha generado incluso reacciones políticas, con figuras públicas cuestionando la falta de apoyo económico para el transporte por parte de la organización del torneo. Mientras tanto, los aficionados deberán prepararse para asumir costos elevados si desean vivir de cerca uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.