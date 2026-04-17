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El 'jefe' ya habló: se impondrá un CASTIGO INOLVIDABLE en La Casa de los Famosos Colombia 2026

¿Cuáles son los participantes qué serán castigados en La Casa de los Famosos Colombia y por cuál razón?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 17 de 2026
05:42 p. m.
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Este viernes 17 de abril de 2026, sobre las 5:00 de la tarde, se llevó a cabo la prueba de 'Beneficio y Castigo' en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Los participantes subieron a la terraza y, como en la mayoría de las ocasiones, se dividieron igual que están conformadas las habitaciones para constituir los equipos.

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Es decir, Juan Carlos Arango, Mariana Zapata, Juanda Caribe, 'Campanita' y Beba de la Cruz hicieron parte de 'Calma'.

Mientras tanto, Valentino Lázaro, Alejandro Estrada, Alexa Torrex, Tebi Bernal y Aura Cristina conformaron el equipo 'Tormenta'.

¿En qué consistió la nueva prueba de 'Beneficio y Castigo' en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Ambos equipos tuvieron que conformar dos parejas, las cuales fueron las siguientes:

Por 'Calma':

  • Beba y 'Campanita'.
  • Juanda Caribe y Mariana.

Por 'Tormenta':

  • Valentino y Alejandro.
  • Tebi y Alexa.

Uno de ellos debía pararse en una base, mientras que su compañero tenía que estar al otro lado de una malla que estaba ubicada en la mitad de la terraza.

En consecuencia, la idea era que, mientras que el primer participante iba arrojando unas pelotas, el otro tenía que recibirlas en una maleta para, posteriormente, introducirlas en una máquina.

Por lo tanto, la pareja que lograra recolectar más pelotas era la ganadora y, finalmente, tras dos rondas jugadas, 'Calma' se quedó con la victoria.

Los participantes de 'Tormenta' recibirán un castigo inolvidable en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Apenas finalizó la prueba de 'Beneficio y Castigo', el 'jefe' se pronunció y le dijo lo siguiente a los famosos de la habitación 'Tormenta'.

'Tormenta', ustedes me han decepcionado y por eso recibirán un castigo navideño que nunca olvidarán.

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Además, se ha revelado que, como 'beneficio', los ganadores recibirán muestras de amor de sus familiares.

 

 

 

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