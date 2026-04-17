Invima prohíbe la comercialización de quesos frescos con registros sanitarios vencidos

El más reciente informe por parte del Invima, a través de la Dirección de Alimentos y Bebidas, detectó la comercialización de alimentos fraudulentos como quesos frescos que no cuentan con autorización sanitaria vigente.

¿Cuáles son los quesos mencionados?

La entidad alertó a la ciudadanía sobre la identificación de la producción y comercialización de los quesos frescos, pues esto constituye una infracción a la normatividad vigente en el país.

De acuerdo con las acciones de inspección, vigilancia y control, se detectó dicha comercialización en productos de las marcas: Lácteos Los Ñatos, Lácteos Reyes / Prolácteos del Puerto y Don Juan - El Tebol.

Estos circulan con registros sanitarios vencidos (RSAV02I21205, RSAV02I33812 y RSA-006617-2018), incumpliendo los requisitos establecidos para alimentos y bebidas en Colombia.

Así mismo, la entidad informó que, en dichas condiciones, los productos son considerados por las autoridades como “alimentos fraudulentos” al no contar con la autorización sanitaria vigente. Esto podría representar un riesgo para la salud de los compradores.

Por esto, el Invima recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir estos productos, suspender su consumo en caso de haberlos comprado e informar a las autoridades correspondientes si se identifican a la venta.

Las autoridades territoriales también se encuentran tras la búsqueda activa de los alimentos con el objetivo de fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control tanto en establecimientos comerciales como plataformas digitales de comercio electrónico.

RELACIONADO MinSalud amplía esquema de vacunación contra la influenza en menores del país

Llamado a la ciudadanía ante la distribución

La entidad también hizo un llamado a no distribuir ni comercializar los quesos en el país ya que su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las medidas sanitarias correspondientes.

“El Invima reitera su compromiso con la protección de la salud pública e invita a los colombianos a consultar de manera permanente los canales oficiales a través del portal web www.invima.gov.co, para verificar la legalidad de los productos que consumen, así como a seguir las cuentas institucionales del Invima (@invimacolombia) en sus diferentes redes sociales”, finalizó el comunicado.