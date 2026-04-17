Medio estadounidense hizo un llamado a que haya elecciones en Venezuela: ¿Se dará pronto?

El próximo 3 de mayo se cumplirán cuatro meses desde que Estados Unidos les puso punto final a los más de 10 años de régimen en Venezuela. Ante los ojos del mundo y de forma sorpresiva, capturaron a Nicolás Maduro.

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Las tropas de Delta Force, unidad especializada para misiones de extrema sutileza en el exterior, fueron quienes le dieron forma a la operación. Tras unos bombardeos en la madrugada, llegaron hasta el Fuerte Tiuna.

La caída de Maduro: ¿Qué ha pasado tres meses después?

El presidente Donald Trump fue quien publicó la imagen que le dio la vuelta al mundo en segundos: Maduro capturado y a bordo del USS Iwo Jima. Los millones de venezolanos que protagonizaron el éxodo producto de la crisis fueron testigos del momento histórico.

Venezuela quedó en manos de Delcy Rodríguez, la que fue vicepresidenta. De forma inesperada, ha mantenido una relación cordial con la administración Trump, permitiendo que la reactivación en el país avance a paso lento.

Sin embargo, todavía se asoma un fantasma: las elecciones. Aún se recuerda el denunciado fraude electoral del 28 de julio de 2024 que resultó con la victoria de Maduro sobre Edmundo González, según el CNE.

La editorial de The Washington Post

The Washington Post ha seguido de cerca la situación, inclusive con revelaciones que han sacudido a la opinión pública. Pues bien, la editorial del pasado 12 de abril se centró en el llamado a elecciones.

El medio aseguró que Venezuela sigue siendo un sitio atractivo para los inversionistas, pero no se podrá ir más allá si no hay una contienda transparente: “Sin elecciones, Venezuela seguirá operando bajo el espectro del chavismo”.

Si bien ha habido avances en el sector petrolero, para el medio aún quedan dudas sobre el camino que tome Rodríguez, teniendo en cuenta que se conserva la estructura del régimen a pesar de que no esté Maduro.