Irán amenaza con cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz si continúa el bloqueo estadounidense en sus puertos

Bajo la advertencia de que "si el bloqueo continúa, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto", el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baquer Qalibaf, amenazó el sábado 18 de abril con cerrar nuevamente este paso marítimo vital, por el que circula una quinta parte del crudo y gas natural licuado del mundo.

Esta postura surge apenas horas después de que el tránsito fuera reabierto, una medida que el viernes había tranquilizado a los mercados globales tras la confirmación de una tregua entre Líbano e Israel.

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Irán considera el bloqueo una violación del cese al fuego:

La tensión escaló luego de que Teherán condicionara la operatividad de la vía a la autorización de Irán, advirtiendo que responderán si buques de guerra estadounidenses interceptan embarcaciones procedentes de sus puertos.

Al respecto, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, calificó las acciones de Washington como una violación al cese al fuego y sentenció: "Lo que ellos llaman un bloqueo naval tendrá definitivamente la respuesta apropiada de Irán".

Trump se ha mostrado optimista sobre los diálogos con Irán:

Estas declaraciones contrastan drásticamente con el optimismo del presidente Donald Trump, que calificó la jornada previa como un día "GRANDE Y BRILLANTE".

Trump elogió a los aliados del Golfo y a Pakistán por su mediación, asegurando en una entrevista telefónica con la agencia de noticias francesa AFP que el pacto "parece que va a ser algo muy bueno para todos" y que no existen "ningún punto conflictivo, en absoluto".

Sin embargo, las discrepancias sobre el desarme nuclear persisten. Mientras Trump afirmó que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, el gobierno iraní sostuvo que dicho material no será trasladado a ninguna parte.