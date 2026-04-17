Nueva EPS dejó de cubrir el tratamiento de nueve millones que necesita un joven en condición de discapacidad en Cesar

Idalith Benavides observa con preocupación el deterioro de su hijo, Édinson Manuel Troyano, desde que la Nueva EPS dejó de entregarle sus medicamentos en diciembre de 2025.

A sus 18 años, Édinson sufre múltiples enfermedades, que requieren de un tratamiento millonario, que dejó de recibir hace meses, o al menos no ha recibido en su totalidad:

“Es un tratamiento que necesita de ocho a nueve millones de pesos mensuales que yo, en este momento, no puedo costear, porque no tengo empleo y soy una persona de escasos recursos económicos”, lamentó Idalith.

Nueva EPS sigue sin responder por sus medicamentos, pese a las acciones de tutela e incidentes de desacato:

Como persona en condición de discapacidad, Édinson requiere un tratamiento prioritario; sin embargo, la familia no ha recibido respuesta alguna, a pesar de instaurar acciones de tutela en contra de la Nueva EPS e incidentes de desacato.

Silvia Pizarro, secretaria de Salud de Becerril, Cesar, insiste en que es imposible que la familia adquiera los medicamentos, por su alto valor en el mercado:

“La madre podría estarse gastando entre nueve y diez millones de pesos en tres medicamentos. La EPS no está garantizando su entrega para este joven que, hoy, se encuentra en muy malas condiciones por la falta, precisamente, de estos medicamentos”.

Quejas ante la Supersalud, la Procuraduría y la Defensoría:

El desespero de la familia de Édinson es tal que han interpuesto quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, nadie ha garantizado su tratamiento.

Las tutelas en contra de la Nueva EPS pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025 y en entrevista con Noticias RCN la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que “120 mil correos relacionados con acciones de tutela no habían sido abiertos”, cuando Luis Óscar Gálvez fue nombrado agente interventor. Ahora, el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina ocupa el cargo.