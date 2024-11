Gobierno de Chile y defensa de Gabriel Boric desacreditan denuncia por acoso

Se conoció que el presidente de Chile, Gabriel Boric, se encuentra enfrentando a la justicia luego de que una mujer con la que coincidió en 2013, cuando recién se había graduado de su carrera como abogado, lo denunció por presunto acoso sexual el pasado 6 de noviembre.

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, confirmó que "existe una causa penal relativa a los hechos que se indican", además de asegurar que un equipo especial del ministerio público está a cargo de la investigación. No entregó más detalles del caso que está bajo reserva.

El pronunciamiento de la defensa de Gabriel Boric

Inicialmente, el abogado de Boric, Jonatan Valenzuela, confirmó que “el presidente rechaza y desmiente categóricamente la denuncia", y que en realidad, quien habría sido víctima de un acoso sistemático, es su representado.

“Desde julio del año 2013 y hasta el año 2014, mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos constitutivos en un acoso sistemático en su contra”, comentó Valenzuela en diálogos con medios de comunicación.

"Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener que se trata del envío de 25 correos electrónicos, cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí quiero decir que en uno de ellos se hizo el envío de contenido explícito no solicitado y no consentido por el presidente", aseguró.

El Gobierno de Chile señala que la denuncia no tiene sustento

Desde el Gobierno chileno hicieron un pronunciamiento con relación a esta denuncia en contra del presidente Boric. La encargada fue Camila Vallejo, quien es la vocera del ejecutivo y que asegura que la denuncia no tiene fundamento.

“Estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. Nosotros hemos defendido y defenderemos que la denuncia es falsa, teniendo el antecedente que tenemos del acoso sistemático por parte de la denunciante”, comentó Vallejo.