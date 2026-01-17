Delcy Rodríguez destituyó a ministro señalado de ser testaferro de Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este viernes a Álex Saab del cargo de ministro de Industria, una decisión que se produce tras la reciente incursión militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Delcy Rodríguez destituyó a Álex Saab como ministro

Rodríguez anunció el relevo a través de un mensaje publicado en la plataforma Telegram, en el que agradeció a Saab por su labor y señaló que asumirá “nuevas responsabilidades”, sin ofrecer mayores detalles.

El cambio se da en medio de las presiones de Washington sobre Caracas luego del operativo del pasado 3 de enero, que derivó en el traslado de Maduro ante la justicia en Nueva York.

Álex Saab, empresario de origen colombiano, había sido designado ministro de Industria en octubre de 2024 por Nicolás Maduro.

Su excarcelación en 2023 formó parte de un acuerdo con Estados Unidos que incluyó la liberación de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021, donde fue acusado de blanquear fondos presuntamente obtenidos de manera ilegal a través del sistema financiero estadounidense. El gobierno de Maduro rechazó estas acusaciones y lo calificó como un “héroe”.

Durante los últimos años del gobierno de Hugo Chávez, Saab se vinculó estrechamente con la administración venezolana, fortaleció relaciones con Irán en el sector petrolero y manejó una extensa red de importaciones estatales.

También estuvo a cargo del traslado de alimentos del programa CLAP, el cual fue objeto de denuncias por presuntos hechos de corrupción.

Como parte de la reestructuración anunciada, la presidenta interina informó la fusión de los ministerios de Industria y Producción Nacional con el de Comercio Nacional, cartera que quedará bajo la dirección del actual ministro de Comercio, el militar Luis Antonio Villegas.

Asimismo, comunicó cambios en los ministerios de Comunicación e Información, Transporte y Ecosocialismo, además de una reforma previa en el sector petrolero.

Desde Estados Unidos, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que es el presidente Donald Trump quien da las “órdenes” a Delcy Rodríguez y aseguró que Venezuela ya inició “una verdadera transición hacia la democracia”.

Trump, pese a señalar que Machado no cuenta con suficiente respaldo interno, respaldó a Rodríguez como líder interina tras la incursión militar.

En este contexto, el director de la CIA, John Ratcliffe, sostuvo una reunión con Rodríguez en Caracas para transmitir el interés de Washington en mejorar la relación bilateral.

El encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump

Como señal de acercamiento, un vuelo con 231 venezolanos deportados desde Estados Unidos arribó este viernes al aeropuerto que sirve a Caracas, el primero desde la operación militar estadounidense.

Machado reiteró que el desmantelamiento del régimen pasa por la liberación de los presos políticos y expresó su preocupación por la situación de los opositores detenidos tras las protestas de 2024.

La dirigente, de 58 años, entregó el jueves su medalla del Premio Nobel a Trump, un gesto que calificó como emotivo y que el mandatario republicano describió como “maravilloso”.