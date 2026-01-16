CANAL RCN
Internacional

Foro Penal confirma excarcelación de seis ciudadanos europeos detenidos en Venezuela

Con estas liberaciones, Foro Penal reiteró su compromiso de seguir documentando y visibilizando los casos de detenciones arbitrarias en Venezuela

Foto: AFP

Noticias RCN

enero 16 de 2026
03:54 p. m.
La ONG venezolana Foro Penal confirmó este viernes la excarcelación de seis ciudadanos extranjeros que permanecían privados de libertad en el país bajo detenciones calificadas como arbitrarias. La información fue divulgada por Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización, a través de mensajes oficiales.

A las 2:15 de la tarde, Foro Penal informó que ya fueron excarcelados y se encontraban camino a sus hogares los ciudadanos holandeses Willem Frederik de Roodes y Angelique Brigitte Corneille, ambos detenidos de manera arbitraria el 18 de junio de 2025, así como Justin van der Randen, arrestado el 25 de diciembre de 2024.

Posteriormente, a las 4:00 de la tarde, la ONG anunció que también fueron excarcelados los ciudadanos alemanes Oleg Ziesmann, detenido arbitrariamente el 7 de enero de 2025; Gunter Sandau, arrestado el 7 de noviembre de 2024; y Pascal Dominik Burton, detenido el 4 de julio de 2025.

Excarcelaciones en medio de un proceso más amplio

Horas antes de dar a conocer los nombres de los seis ciudadanos europeos, Himiob señaló: “Desde ayer tarde en la noche y durante la madrugada de hoy, nos fueron reportadas varias excarcelaciones de venezolanos y de un grupo importante de extranjeros. Cuando se pueda hacer con seguridad para ellos divulgaremos más información.”

Contexto de las detenciones

Los seis excarcelados habían sido arrestados en distintos momentos entre noviembre de 2024 y julio de 2025. Las detenciones, según Foro Penal, se dieron en circunstancias arbitrarias y formaban parte de un patrón de privaciones de libertad que la organización ha venido denunciando en instancias nacionales e internacionales.

Con estas liberaciones, la ONG reiteró su compromiso de seguir documentando y visibilizando los casos de detenciones arbitrarias en Venezuela, tanto de ciudadanos nacionales como extranjeros.

