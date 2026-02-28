Crisis en Medio Oriente: bombardeos, represalias y un pulso internacional por el futuro de Irán

Una operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel bombardeó objetivos estratégicos en Irán durante la madrugada de este miércoles, marcando una escalada sin precedentes en el conflicto de Medio Oriente. A diferencia de ataques anteriores, esta ofensiva contó con participación militar estadounidense directa y busca no solo destruir instalaciones nucleares, sino provocar un cambio de régimen.

El presidente Donald Trump justificó la acción militar señalando que el régimen iraní "mató a alrededor de 40.000" manifestantes y rechazó múltiples oportunidades de renunciar a sus ambiciones nucleares.

"Destruiremos sus misiles y arrastraremos su industria misilística. Quedará totalmente destruida una vez más. Aniquilaremos su armada", declaró Trump, quien además envió un mensaje directo al pueblo iraní: "Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esto será probablemente su única oportunidad en generación".

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu mantuvo una conversación telefónica con Trump aproximadamente dos horas después del inicio de los bombardeos, donde discutieron la operación con un mapa de la región sobre la mesa. Ambos líderes coincidieron en presentar los ataques como una oportunidad para que los iraníes establezcan un "Irán nuevo y libre".

¿Cuál fue la respuesta iraní tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel?

La reacción de Irán fue inmediata. El régimen lanzó misiles contra Israel y bases estadounidenses en Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Jordania. En Haifa sonaron sirenas de emergencia, mientras hospitales comenzaron a operar en instalaciones subterráneas. La base aérea Al-Udeid en Qatar recibió varios impactos, y en Dubái y Abu Dhabi se reportaron fuertes estruendos por interceptación de proyectiles.

La analista internacional Sandra Borda señaló que estos ataques son "sustancialmente distintos a los que vimos en el pasado", destacando que la participación de Estados Unidos es mucho más visible y que el objetivo va más allá de las instalaciones nucleares. "Lo que está claro es que el objetivo era justamente acabar con el gobierno y producir un cambio de régimen", explicó Borda.

Reacciones internacionales y consecuencias

El ataque ha generado respuestas divididas en la comunidad internacional. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que "la actual escalada es peligrosa para todos, debe cesar", mientras Canadá respaldó la operación afirmando que "la República Islámica de Irán es la principal fuente de inestabilidad y terror en Oriente Medio". El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigió "el cese inmediato de las hostilidades".

La crisis también impactó el transporte internacional. Aerolíneas como Lufthansa, Air France y British Airways suspendieron vuelos hacia la región hasta el 7 de marzo. El Estrecho de Hormuz, paso estratégico por donde transita gran parte del petróleo hacia Occidente, se encuentra bajo alerta militar.

En medio de la tensión, ha cobrado relevancia la figura de Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán, quien desde el exilio llamó al ejército y fuerzas de seguridad iraníes a unirse al pueblo. Sin embargo, Borda considera difícil que asuma un papel protagónico: "Lleva muchísimo tiempo por fuera del país" y "representa además un Irán del pasado, no el Irán del futuro".