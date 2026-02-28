CANAL RCN
Tendencias

Decisión trascendental: banda de Yeison Jiménez reveló importantes cambios en su actividad

Por medio del más reciente comunicado se dieron a conocer detalles de la fundamental decisión.

Foto: IG @yeison_jimenez
Foto: IG @yeison_jimenez

Noticias RCN

febrero 28 de 2026
07:00 a. m.
Colombia y la industria musical siguen lamentando el fallecimiento de Yeison Jiménez y cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes perdieron la vida en un accidente aéreo el pasado 10 de enero en el sector comprendido entre Paila y Duitama.

Tras la trágica noticia, la banda y equipo de trabajo del cantante ha hecho importantes anuncios sobre el futuro de su legado musical y demás obras artísticas que el caldense dejó en vida.

Por esto, en las horas más recientes, la agrupación musical de Jiménez, quienes ahora estarán identificados como 'Banda del Aventurero', dio a conocer mayores detalles sobre su nuevo manejador y los asuntos propios de la nueva gestión con las actividades artísticas del grupo.

¿Qué pasará con la banda de Yeison Jiménez?

La compañía oficial de Yeison Jiménez compartió un reciente comunicado en donde exaltaron que desde ahora la agenda de la 'Banda del Aventurero' estará a cargo de Rafael Muñoz, quien fue reconocido por su trayectoria profesional y su ejercicio al haber sido el mánager de Yeison durante sus inicios.

Por esto, el empresario asumirá oficialmente la posición de mánager de la banda, siendo la persona encargada de su representación, coordinación y gestión integral de todas las actividades artísticas y comerciales del grupo.

De esta manera, el comunicado aclara que toda negociación, contratación y coordinación se deberá realizar exclusivamente a través de Muñoz. Así mismo, se exalta la confianza y agradecimiento hacia el hombre por su profesionalismo para asumir el importante rol que busca seguir posicionando a la agrupación.

Próximas presentaciones de la Banda del Aventurero

Según eventos Sírvalo Pues, la agrupación de Yeison Jiménez seguirá cumpliendo con sus compromisos musicales por todo el país al tener participación en distintos shows y eventos ya programados para continuar con su legado.

Dentro de los conciertos más cercanos se encuentra su participación en el ‘Festival del Guaro’ este 28 de febrero en Medellín, el 14 de marzo en Cali, el 28 de marzo en Cúcuta y el 25 de abril en Manizales.

