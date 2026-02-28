La millonada con la que Paramount le ganó la puja a Netflix por Warner Bros Discovery

Tras cinco meses de intensas negociaciones y una puja que mantuvo en vilo a Wall Street, Paramount Skydance logró imponerse sobre Netflix y cerró con la compra de Warner Bros Discovery por 110.000 millones de dólares, incluyendo la deuda.

El negocio, anunciado el viernes 27 de febrero, dará origen a uno de los mayores conglomerados de entretenimiento del mundo.

Acuerdo se cerró en 110 mil millones de dólares

El pacto establece un pago de 31 dólares en efectivo por cada acción de Warner Bros Discovery en circulación, lo que valora su capital en 81.000 millones de dólares. Al sumar los pasivos que asumirá Paramount, la cifra total asciende a 110.000 millones. Las juntas directivas de ambas compañías aprobaron la operación por unanimidad y prevén cerrarla en el tercer trimestre de 2026, siempre que supere el escrutinio regulatorio.

La nueva estructura integrará señales como CNN, CBS, HBO y Nickelodeon; así como franquicias emblemáticas de Hollywood como Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión Imposible y Bob Esponja.

Adicionalmente, quedarán bajo el mismo grupo las plataformas HBO Max y Paramount+. Al cierre de 2025 sumaban 131.6 y 78.9 millones de suscriptores respectivamente.

Netflix se bajó de la disputa

El acuerdo se cerró luego de que Netflix anunciara que no presentaría una contraoferta adicional.

Los mercados reaccionaron con fuerza, dado que las acciones de Paramount subieron más de 20%, mientras que los títulos de Netflix avanzaron alrededor de 14%.

El liderazgo del nuevo gigante recaerá en David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, quien aseguró que la operación busca combinar el legado de dos compañías icónicas con una estrategia enfocada en el futuro del entretenimiento.

Detrás de la financiación aparece su padre, Larry Ellison, fundador de Oracle y aliado del presidente Donald Trump, cuyo respaldo financiero fue clave para asegurar el acuerdo.

Sin embargo, la fusión aún enfrenta un complejo camino regulatorio. La Comisión Europea y varios estados de EE. UU., entre ellos California, analizan la transacción.

De igual forma, el financiamiento proveniente de fondos soberanos de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi podría añadir un componente de revisión por seguridad nacional. Paramount, por su parte, incluyó una comisión de rescisión de 7.000 millones de dólares si el acuerdo fracasa por razones regulatorias y asumió el pago de 2.800 millones que Warner Bros Discovery deberá abonar a Netflix tras la ruptura de su pacto previo.